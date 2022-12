El histórico Flensburg-Handewitt de Alemania, líder del grupo y uno de los grandes favoritos para alzarse con el título de la EHF European League, impuso su mayor calidad y experiencia en su visita al Palau d’Esports L’Illa de Benidorm y superó con comodidad al conjunto de Fernando Latorre, por 32-38.

El conjunto alemán no dio ningún tipo de opción a un TM Benidorm que, a pesar de su victoria la semana pasada, en Hungría, frente al Ferencvaros de Budapest, sigue como colista del grupo con un solo triunfo en las cinco jornadas disputadas. Los benidormenses tuvieron al extremo Iván Rodríguez, autor de 12 tantos, a su mejor jugador. Pero no fue suficiente. El equipo de Latorre no bajó nunca las brazos e intentó ofrecer resistencia, pero era conscientes de que, enfrente, tenía un rival con demasiado potencial.

Desde el principio, el Flensburg se puso serio y no se dejó sorprender por el TM Benidorm como sucedió en la primera parte del encuentro disputado en Alemania un mes atrás.

Los germanos, amparados por el físico de sus jugadores, pusieron el listón defensivo por las nubes, lo que provocó numerosas pérdidas del TM Benidorm y ataques rápidos convertidos en gol.

En esta ocasión, el ataque 7 contra 6 no le funcionó al equipo de Fernando Latorre, que vio cómo su rival ya le doblaba en el marcador en el minuto 13 (5-10).

Solo Iván Rodríguez pudo derribar el muro defensivo alemán, pero no fue suficiente ante el juego coral del Flensburg-Handewitt. Pedersen desde el extremo y Rod con lanzamientos de 9 metros anotaban una y otra vez hasta el (17-21) con el que se llegó al descanso.

En la segunda parte, de nuevo la dureza defensiva del equipo alemán, al que no le importó ceder numerosas exclusiones, descentró al TM Benidorm, que volvió a mostrarse impreciso en la circulación, regalando varios lanzamientos a puerta vacía a su rival.

Poco a poco el Flensburg-Handewitt fue abriendo brecha para alcanzar una renta de ocho tantos en el minuto 14 (23-31). Hald, desde el pivote, y Lindskog eran ahora los encargados de castigar la meta local.

Tras alcanzar la ventaja de diez goles (25-35, minuto 20), el conjunto alemán levantó el pie del acelerador y se limitó a dejar pasar el tiempo, mientras Iván Rodríguez intentó maquillar el marcador hasta dejarlo en el 32-38 final.

Un resultado que deja bien a las claras la diferencia entre dos equipos, uno que ha llegado a ser campeón de la Champions y otro que debuta este años en una fase de grupos de competición europea y que están aprendiendo.

FICHA TÉCNICA:

TM BENIDORM (17+15): Roberto Rodríguez; Barceló (2), Vainstein, Grau, Serrano (3), Nikcevic y Ramiro Martínez (1) -siete inicial- Lignieres (2), Iván Rodríguez (12), Sempere (3), Soljic (4), Edu Calle (3, 1p), Samu Ibáñez (ps) y Adrián (2).

FLENSBURG HANDEWITT (21+17): NaBuric; Hansen (2), Mensha Larssen (1), Hald Jensen (7), Rod (5), Pedersen (5) y Johannessen (5) -siete inicial- Moller (ps), Lindskog (6), Jakobsen (1p), Kjaer Moller (3), Einharsson (1), Semper y Mensing (2).

MARCADOR CADA 5 MINUTOS: 1-4, 4-7, 7-10, 8-13, 12-17, 17-21 (descanso); 19-24, 21-17, 23-31, 25-35, 28-36 y 32-38.

ÁRBITROS: Dimitar Mitrevski y Blagojche Todorovski (Macedonios).

PABELLÓN: L’Illa de Benidorm, ante unos 600 espectadores.