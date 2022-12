¿Han visto la segunda temporada de «The White Lotus», que acabó este domingo? Qué maravilla de paisajes mediterráneos, qué encanto siciliano. Qué evocaciones de «la dolce vita» italiana. Justamente de una de esas localidades que dan marco a la serie de HBO, Taormina, es la famosísima historia de la espada de Damocles, que ha trascendido el paso del tiempo hasta llegar a nosotros más de dos mil años después. Resulta que el tal Damocles era un pelota del rey Dionisio de Siracusa, que envidiaba los lujos de que se rodeaba el tirano siciliano. Ya saben: que si vaya festines de comer se pega, que si vive a cuerpo de rey, que si hace todo lo que quiere, que vaya opulencia en su corte… y tanto dio la vara con el tema, que el rey le propuso intercambiar los papeles por un día, de modo que Damocles sería el monarca y disfrutaría de esa vida de postín con la que tanto soñaba. A Damocles se le abrieron las puertas del cielo ante la propuesta, así que mandó preparar un gran banquete con abundantes manjares y hermosas mujeres que lo tratarían como a un rey. Sin embargo, mientras avanzaba la celebración, se dio cuenta de que del techo pendía una afilada espada sobre su cabeza, únicamente sujeta por el pelo de un caballo. De golpe, se le quitaron las ganas de ser rey. Comprendió los grandes peligros que acechan a quienes sostienen el poder y la inestable situación a la que se exponen, siempre amenazados.

Esa misma presión, esa amenaza constante de tener una espada sobre sus cabezas, es la que reina en la LEB Oro. Uno puede ganar ampliamente un partido como el que se ganó en casa ante Melilla, pero no debe confiarse porque nunca sabe cuándo volverá a estar en peligro. Efectivamente, la siguiente jornada, en el Polideportivo Pisuerga de Valladolid, el HLA Alicante apenas pudo hacer cincuenta puntos. Una derrota que nos recuerda que una espada pende sobre nuestras cabezas, que hay que mantenerse siempre alerta y no debemos recrearnos excesivamente en las mieles de las victorias, cuando llegan, porque la siguiente derrota está al acecho. El partido del viernes ante Almansa es uno más de una serie de encuentros que, en demasiadas ocasiones, se han decidido en los últimos instantes (el palmeo de Devin, la canasta de Pilepic, el acierto de Jakstas con 0.9 segundos de margen…). Hay que amarrar el partido desde el minuto uno, no se puede perder la tensión de juego. El Lucentum se juega mucho cada jornada, y la única manera de no perder el camino y el objetivo de la temporada es asegurar las victorias, cuesten lo que cuesten. No podemos bajar la guardia por muy asequible que nos parezca el calendario de los próximos enfrentamientos (Almansa, Oviedo y Ourense, todos en la mitad más baja de la tabla). Hay que darlo todo en los cuarenta minutos en pista, no vaya a ser que, tal y como amenazaban a Damocles con aquella espada solo sujeta por un hilo, al llegar enero a más de uno le corten la cabeza.