En menos de dos años ha pasado de jugar con el Hércules en la tercera categoría del fútbol español a disputar unas semifinales del Mundial. La progresión de Abde ha sido meteórica desde que jugó con el conjunto blanquiazul su último partido en 2021. Fichó por el Barcelona en verano de ese mismo año tras pagar la cláusula de dos millones de euros que llevó posteriormente al Hércules a los tribunales. Tras jugar varios partidos en el primer equipo fue fichado esta temporada por el Osasuna, que está encantado con el rendimiento del jugador. En Qatar no ha disputado muchos minutos con la asombrosa selección de Marruecos pero ha disfrutado de todo lo que rodea un Mundial de fútbol Su selección no jugará la final pero se ha llevado los elogios del mundo entero por su desparpajo.

Nacido en Beni Mellal (Marruecos), Abdessamad Ezzalzouli se crió en el Carrús, el barrio más pobre de España según la Agencia Tributaria. En sus calles y en equipos de barrio se fue torneando. En 2017 jugaba en el Promesas Elche, de Segunda Regional, cuando Antonio Moreno, entrenador entonces del filial del Hércules le descubrió. «Tenía 16 años, no estaba desarrollado aún físicamente, pero era muy profundo, habilidoso y polivalente. Vino a hacer la pretemporada y lo hizo muy bien y se quedó con nosotros», cuenta a este diario su antiguo entrenador. Si no le podían acompañar en coche a Elx ni alguno de los compañeros ni el hermano mayor de Abde, el técnico era el que le acercaba a casa, a media hora del estadio del Hércules. Abde despertó el interés de varios equipos de Primera. El Madrid y el Valencia estuvieron cerca (el cuadro valenciano le dejó escapar por 10.000 euros), pero finalmente fue el Barça el que arriesgó poniendo dos millones sobre la mesa. Su progresión no tiene fin.