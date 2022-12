Rafa Monclova, entrenador del HLA Alicante, quiere borrar cuanto antes la dura derrota de la pasada semana en Valladolid. El encuentro de este viernes (20.45) ante el Almansa es «clave» para el técnico para conseguir un pequeño colchón con el décimo clasificado y consolidarse en la zona de «play-off». «Hasta ahora cuando el equipo ha perdido ha tenido capacidad para levantarse, para corregir los fallos y hacerlo de la mejor manera posible en el partido más inmediato», afirma el técnico. «Es obvio que después de un partido duro como fue el de Valladolid donde nos lastró el desacierto estaremos bien y ante el Almansa el equipo está con muchas ganas e ilusión de que se vea un buen partido en casa», significó Monclova, que resaltó la importancia de este partido.

«Tenemos claro que si somos capaces de ganar y en función de algún resultado podemos sacar dos partidos de renta de cara al play off, con lo que en líneas generales y con cosas que vayamos mejorando estoy convencido de que más pronto que tarde veremos de nuevo al equipo suelto anotando. Es un partido clave para nosotros. Respetamos mucho al rival pero somos conscientes de que nos jugamos muchos y el equipo está preparado para dar la cara», apuntó el técnico tras el entrenamiento del equipo en el Centro de Tecnificación.

El preparador lucentino valoró la dureza de la competición: «Esta es una liga muy dura en la que sacar un partido cuesta mucho. Si no que se lo digan a Burgos que con un grandísimo presupuesto no está tranquilo. Esto no es de presupuesto, cada partido es un mundo y aquí te puede ganar cualquiera. Independientemente de la victoria o de la derrota hay que pensar siempre en el siguiente, corregir cosas sobre la marcha»

«Estoy encantado, estoy seguro de que vamos a competir siempre y que vamos a ir de menos a más para entrar en el play off».

Monclova no se siente preocupado por la mala temporada de jugadores como Blaylock. «El tiro exterior nos preocupa a todos, al cuerpo técnico, a los propios jugadores... pero lo estaríamos más si no encontráramos tiros liberados. Son rachas, momentos... porque luego ves entrenamientos y los jugadores tienen un gran acierto. El día que empecemos a anotar seremos capaces de jugar un buen baloncesto. Tengo plena confianza en los jugadores y en que pronto llegará esa soltura y capacidad para anotar», afirmó el técnico.

Por último, el entrenador lucentino quiso dejar claro que se espera un encuentro complicado esta noche: «Almansa es un rival de mucho talento, están haciendo las cosas bien pese a que a veces no les salen las cosas. Es un equipo que si no le respetamos tendremos problemas. Estamos muy mentalizados y focalizados en el partido porque nos pueden hacer daño».

El HLA Alicante espera que este viernes haya una buena entrada en el pabellón en un encuentro muy importante.