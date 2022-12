El HLA Alicante se da un festín ante el Almansa (101-55)

El Lucentum sumó su séptima victoria de la temporada tras exhibirse ante un Almansa que llegó a Alicante sin pívots y sin posibilidad de competir. El conjunto alicantino arrolló en ataque en un encuentro que quedó sentenciado en el primer cuarto y que sirvió para ver por fin una buena versión de Blaylock así como un gran partido de Guillem Arcos, muy aplaudido en el Pedro Ferrándiz. El HLA pudo reconstruir la mala imagen que dio en el encuentro de la pasada semana en Valladolid con un brillante partido en el que no encontró oposición en su rival y en el que pudo aprovechar para cargarse de confianza de cara a los próximos compromisos.

Solo pasaron tres minutos y el Almansa tuvo que pedir su primer tiempo muerto con 9-2 en el marcador y destacada actuación de un Blaylock que por fin estaba entonado en los lanzamientos. El HLA arrancó con mucha intensidad el encuentro ante un rival que llegó a Alicante muy mermado en el juego interior. Los lucentinos se distanciaron rápidamente (17-4) en un primer cuarto en el que arrolló a base de velocidad, defensa y acierto en ataque. El conjunto de Monclova se lucía aprovechando la debilidad del Almansa dejando la victoria encarrilada en diez minutos en los que al Lucentum le salía todo a la perfección. En solo ocho minutos se establecía un 30-10 en el marcador que describía a la perfección lo sucedido en la pista.

El escenario se mantuvo exactamente igual en el segundo cuarto con un HLA letal en ataque con un gran Berg aunque no con tanta intensidad en defensa, lo que provocó el primer tiempo muerto de Monclova pese a disponer de una renta de 18 puntos (40-22). El técnico quiso prevenir para no repetir los errores de otros partidos y el equipo corrigió a tiempo para volver a estirar la diferencia en el marcador. Guillem Arcos se lucía con su segundo mate y el HLA conseguía su máxima diferencia (49-23) y se seguía cargando de confianza tras el mal partido de la pasada semana en Valladolid.

Los alicantinos hurgaban en la herida de Almansa ofreciendo una exhibición ofensiva y dejando el partido sentenciado al descanso con un rotundo 54-30. El rebote dejó un dato clarificador al decanso: 22 cogió el Lucentum por tan solo 9 de su rival. Mientras, la anotación estaba muy repartida sin que nadie sobresaliera de forma especial. Una gran labor de equipo de un bloque sólido y sin fisuras frente a un rival que claudicó desde los primeros minutos del partido despidiéndose muy pronto de la posibilidad de la remontada.

El encuentro mantuvo la misma dinámica tras el descanso. El HLA no daba un respiro al Almansa y la ventaja siguió creciendo. El conjunto lucentino disfrutaba con un encuentro plácido que sirvió para ver una gran versión de Blaylock y del mejor partido de la temporada de Guillem Arcos.

No dejaba opción a nada el equipo de Monclova ante un rival al que le hizo mucho daño jugar sin pívots y que vivió una pesadilla en Alicante. Tampoco tuvo historia el último cuarto en el que el Lucentum doblaba al Almansa (80-40) a falta de ocho minutos. El encuentro llevaba muchos minutos sentenciado pero el Lucentum no quería levantar el pie del acelerador buscando toda la carga de confianza posible. Tres triples consecutivos de Parrado llevaron a un marcador escandaloso en el Pedro Ferrándiz. Victoria reparadora del HLA (101-55) que no bajó el pistón ante un Almansa que había tirado la toalla desde hacía muchos minutos.