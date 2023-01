Andreea Sabou: la catalana a la que no dejaban competir como española

No hay nada más frustrante en la vida que cuando asumes un reto no te lo dejen acabar. Y eso fue lo que le sucedió a Andreea Sabou (22 años) el pasado verano en los Campeonatos de España sub 23 de atletismo que se celebraron en Santander. Acudió con licencia catalana, “pagaba la española”, realizó los tres saltos de longitud de clasificación. Se colocó segunda, las medallas a su alcance. Pero, sin embargo, no la dejaron concluir el concurso al no poder intervenir en la mejora al no poseer la nacionalidad española.

Fue, ciertamente, algo ilógico. Y una circunstancia que ya no sucederá en este naciente 2023 cuando acuda, si es que consigue la mínima por la que va a luchar, tanto en los campeonatos de España de pista cubierta, que se disputan en febrero, como los que se celebrarán al aire libre ya de cara al verano. "Más de aquí que de allí" “Yo me siento más de aquí que de allí”. De allí es Rumanía, donde nació. Con apenas tres años sus padres se instalaron en Sant Carles de la Ràpita. Allí ha crecido, ha estudiado, ha finalizado la universidad, se ha formado como deportista y lo ha hecho con un gran nivel. En 2022 fue distinguida como la mejor atleta catalana universitaria del año. Su mejor especialidad es el salto de longitud, aunque también se apunta a pruebas de velocidad, principalmente los relevos 4 x100. Activació pre-competició amb @andreeasabou_ a @Salesportclub pic.twitter.com/BrdnvGPu6E — Pau Cecilia Gallego (@paucg_amposta) 9 de julio de 2022 La semana pasada el ‘Diari de Tarragona’ alertaba sobre su curiosa situación y la intención de Sabou de competir como española. “Mi sueño es ir mejorando como atleta para poder acudir un día a las competiciones internacionales”. Y, evidentemente hacerlo con pasaporte español. Dos días antes de Navidad acudió como española al primer control atlético que se celebró en la pista de Sabadell. Entrena en Amposta Entrena en Amposta y en Amposta también ha acabado la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Ahora se toma 2023 como un año sabático en estudios para dedicarse de pleno al deporte, una vez ha logrado subsanar todos los trámites para su nacionalización que han sido muchos; una carrera de obstáculos, más allá de los 100 metros, que comenzó en 2015 cuando decidió iniciar las diligencias para ser española. "He crecido aquí y soy más catalana que otra cosa", dice Andreea Sabou, mejor atleta catalana universitaria de 2022 “Parecía que nunca se iba a acabar. Siempre me pedían más cosas. Primero un examen de lengua española, cuando yo desde niña estaba aquí y había estudiado tanto en catalán como en castellano. Luego otro recurso, acompañado de un examen de historia de España, más tarde otro expediente demostrando que había estudio ESO aquí”. Y fueron pasando los años, aunque no le cortaron su fe hacia el deporte y las ganas por ser un día internacional. Sin derecho a beca “Al no ser española no tenía derecho a ningún tipo de beca, que ahora podré ya empezar a solicitar, al menos unas ayudas para intentar entrenar en mejores condiciones con fisioterapeuta”. Pero no se quita de la cabeza la frustración de los campeonatos de España. “Acabé tercera, y sin haber tenido el derecho a mejora. Y no pude subir a recoger la medalla”. Se la dieron a la cuarta clasificada. “No tuvo mucho sentido puesto que lo lógico habría sido que me dejasen terminar todo el concurso”. Volvió a Sant Carles de la Ràpita acompañada por la tristeza. “He crecido aquí y soy más catalana que otra cosa. Voy a Rumanía de vacaciones, pero cuando estoy allí solo pienso en regresar, porque aquí noto que es mi casa”. En cambio, siempre ha podido participar en los campeonatos de Cataluña sin problema alguno luchando por las medallas y subiendo al podio como una de las mejores promesas en el salto de longitud y entrenando siempre bajo la dirección de Pau Cecilia. Y porque, entre otras cosas, Andreea es una atleta rapitense.