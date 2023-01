La Nucía vivirá esta tarde (19 horas, Movistar) una cita para la historia coincidiendo con la visita del club de referencia de la Comunitat, el Valencia CF. Con el lleno asegurado en el Olímpic Camilo Cano (y su grada supletoria) y las entradas desde hace días, el ambiente que se vivirá en el estadio será el de las grandes ocasiones porque, tras eliminar al líder de Segunda División, Las Palmas, en la ronda anterior, los de la Marina Baixa sueñan con añadir un capítulo más a su manual de grandes gestas competitivas.

A pesar de la distancia estructural que existe entre ambas franquicias, las fuerzas se igualan por la ilusión con la que unos y otros afrontan el choque, para los locales, un hito, para los visitantes una molestia en su angustioso peregrinar tras la salida de José Bordalás. César Ferrando, que hoy dirige su encuentro 701 como entrenador principal, quiere festejar la efeméride ante el conjunto que le abrió la puerta del fútbol profesional, donde lleva 25 años activo.

El veterano técnico de Tavernes de Valldigna, se mostró «muy ilusionado» con esta cita porque «el Valencia es el equipo en el que me formé como jugador y entrenador por lo que la considero mi casa», indicó. «Es un orgullo para mí y también para el club vivir una cita histórica así, es un partido para disfrutar». Gattuso no piensa igual a pesar de que su equipo regresa a la competición que más alegrías le ha dado en los últimos años. La Copa del Rey es el último título que ha levantado (2019) y la pasada campaña, en una situación deportiva similar a la actual, logró disputar la final, en la que cayó en la tanda de penaltis. El Valencia encara este debut copero dos meses después del parón por el Mundial de Qatar y tras caer en Liga el pasado sábado en el campo del Villarreal pese a haberse adelantado en el marcador.

E técnico valencianista anunció rotaciones esta tarde, aunque falta por ver si cambia por completo el equipo, si renueva a la mitad o si introduce relevos puntuales. Además del portero Jaume Doménech, será baja Nico González, que se rompió el dedo de un pie en La Cerámica, así como Dimitri Foulquier, enfermo, y Thierry Correia, con molestias. Ante la ausencia de los dos laterales diestros podría cambiar de banda a Lato o a Jesús Vázquez, o reubicar al central Gabriel Paulista y dar entrada en el eje de la defensa al canterano Mosquera.

Aún no está claro si habrá relevo en la portería, pero si no jugara Giorgi Mamardashvili, Gattuso ha revelado que lo hará Iago Herrerín. La gran duda reside en el mediocentro defensivo, en la que se confía en el regreso de Hugo Guillamón tras no haber sido titular en Villarreal. Ferrando especulará menos y alineará a un once de total garantía: Jaume Valens, Romera, Dasquet, Adri León, Kevin Toner, Bustillo, Ismael Gutiérrez, Javi Cabezas, Fer Pina, Jorge García y Javi Martín.