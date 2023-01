La ciudad de Alicante estaba huérfana de fútbol de élite y anoche pudo disfrutar de un auténtico espectáculo de fútbol y goles. El Intercity hizo sufrir y mucho al Barcelona y puso contra las cuerdas a los azulgranas. Los hombres de negro, con Oriol Soldevila como principal protagonista con un hat-trick, lograron empatar el encuentro hasta en tres ocasiones, llevarlo a la pórroga, para terminar muriendo en la orilla, tras un tanto de Ansu Fati, en el minuto 103.

Xavi Hernández, que reservó inicialmente a muy pocos jugadores, se vio obligado, en la segunda parte, a toda su artillería. Lewandoski y Pedri se habían quedado en la Ciudad Condal, pero Gavi, Raphinha y Ansu Fati tuvieron que salir al rescate para poder ganar el encuentro.

El Barça salió a tope para evitar sorpresas. Y en el minuto 4, Araújo, que volvía tras su larga lesión, aprovechó un desajuste defensivo para imponer su físico y de remate de cabeza mandó el balón al fondo de la red (0-1).

Parecía que el gol podía abrir el camino de forma clara a los azulgranas y que iba a ser un paseo. Pero no fue así. Todo lo contrario. El planteamiento de Siviero, con cinco defensas, cuatro hombres en el centro del campo y sin un delantero referencia -Aarón Piñán se movía entre líneas y espacios- empezó a funcionar y los hombres de negro aguantaron bien las embestidas azulgranas.

En el minuto 17, los alicantinos pudieron empatar. Soldevila le metió una buena pelota al espacio a Aarón Piñan, que arrancó la moto y le ganó en carrera a Araújo y a Koudé, dos de los mejores centrales del mundo. Al llegar al área lo hizo de maravilla, dribló a Iñaki Peña y, cuando su remate cogía el camino del gol, apareció el uruguayo para salvar in extremis.

Dembélé fue el jugador más destacado de los culés. El francés levantó al público de sus asientos con sus carreras por la banda derecha, sus recortes y su calidad. Sin embargo, el dominio del Barcelona en el primer tiempo no se tradujo ni en goles, ni siquiera en ocasiones.

Solo en dos jugadas aisladas sufrió Gaizka Campos. En un golpe franco de Memphis Depay, que tocó Álvaro, se envenenó y terminó repeliendo el larguero. En la prolongación del primer tiempo, Dembélé vio como Ferrán Torres le ganaba la espalda a la defensa y le brindó un balón perfecto. El disparo del internacional español salió rozando el poste, tras tocar ligeramente Álvaro.

El Intercity realizó una primera parte muy digna. En la que solo el acierto de Araújo para marcar y evitar el empate desequilibraron el marcador inicial.

Segunda parte trepidante

Si los más de 25.000 espectadores que se dieron cita en el Rico Pérez disfrutaron los primeros 45 minutos, en el resto del partido se pasaron bomba. La segunda parte fue trepidante y un intercambio de golpes espectacular.

Sivieron fue valiente. Quitó a Rafa Gálvez, uno de los tres centrales, y dio entrada a Cristian Herrera para que acompañase a Aarón Piña en el ataque. El Intercity estiró líneas, fue a buscar el balón a campo contrario y quería el empate. El premio llegó en el minuto 58. Un saque de esquina lo peinó Cristian Herrera y Soldevilla, en el segundo palo, estableció la igualada ante el delirio del Rico Pérez (1-1 m. 58).

Con el empate, Xavi no esperó y realizó un triple cambio. Eric García por Araújo, que ya estaba pactado para no exprimir al uruguayo tras su lesión. Gavi por Pablo Torre, que no desentonó en el primer tiempo; y Raphinha por un desafortunado Ferrán Torres, que se movió bien, pero no estuvo acerto en los remates.

El Barcelona volvió a ponerse por delante tras una maravilla de Dembélé. El francés sacó a relucir su velocidad tras un pase al espacio de Gavi, aprovechando que los hombres de negro se habían ido hacia arriba, y al llegar al área resolvió levantando el balón ante Gaizka, con una calidad exquisita (1-2 m. 66).

El segundo golpe azulgrana parecía el definitivo. El equipo de Siviero no bajó los brazos y Soldevilla, de cabeza, en el segundo palo, estableció la segunda igualada tras un gran centro de Cristo (2-2 m. 73).

El público se frotaba los ojos de lo que estaba viendo. La diversión en las gradas era total. Pero no sabía que aún tenían que venir las emociones más fuertes. Raphinha, en un remate en el segundo palo después de un centro al área pequeña de Jordi Alba, puso, por tercera vez, por delante a los azulgranas (2-3 m. 76).

El Intercity, en su gran día de su corta historia, no estaba dispuesto a bajar los brazos. Miguel Marí estuvo a punto de anotar el empate a tres. Gaizka Campos salvó a su equipo del cuarto en una espectacular parada ante Raphinha. Y en el 85 llegó la locura. Marcos Alonso, que acaba de salir por Bellerín, cometió un grave error, perdió la pelota ante Cristian Herrera, quien sirvió el balón para que Soldevilla anotase la tercera igualada y el tercer gol de su cuenta particular, llevando al Barça al límite y a la prórroga. Ver para creer.

En el tiempo extra, el equipo de Siviero acusó mucho el cansancio y el tremendo esfuerzo. Xavi, que había sacado a Ansu Fati por un gris Memphis Depay, tuvo que jugaárselo todo a una carta. Y ahí se impuso la mayor fortaleza física azulgrana. El Intercity, con rampas por todos los lados en sus jugadores, intentó alcanzar los penaltis. Ansu Fati y Jordi Alba, con un balón en el larguero, tuvieron el cuarto. Hasta que el joven jugador del Barcelona lo encontró en el minuto 103. Hasta ahí llegó la gran resistencia de los hombres de negro, que cayeron con dignidad y protagonizaron un encuentro que pasará a su historia.

FICHA TÉCNICA

INTERCITY: Gaizka Campos; Guillem (Nsue, m. 81), Rafa Gálvez (Cristian Herrera, m. 46), Vadik, Álvaro (Angong, m. 93), Cristo; Bellotti (Undabarrena, m. 81), Soldevila, Miguel Marí; Aarón Piña Xemi, m.67) y Pol Roige (Koffi, m. 64).

FC BARCELONA: Iñaki Peña, Bellerín (Marcos Alonso, m. 82), Kounde, Araújo (Eric García, m. 60), Jordi Alba; Sergio Busquets, Kessie, Pablo Torre (Gavi, m. 60), Dembélé (Balde, m.105), Memphis Depay (Ansu Fati, m. 74) y Ferrán Torres (Rapinha, m. 60).

GOLES: 0-1 m. 3, Araújo. 1-1 m. Soldevila. 1-2 m. 66, Dembélé. 2-2 m. 73, Soldevilla. 2-3 m. 76, Rapinha. 3-3 m. 85, Soldevilla. 3-4 .

ÁRBITRO: Pizarro Gómez (Colegio madrileño). T amarillas: A Pablo Torre (m.49)

ESTADIO: Rico Pérez, ante unos 25.000 espectadores