El «hat-trick» de Oriol Soldevila al Barcelona sigue teniendo eco en el panorama futbolístico. La hazaña protagonizada por el Intercity, pese a perder, ha ocupado titulares en la prensa nacional por la manera de poner contra las cuerdas a un conjunto azulgrana que vino plagado de estrellas. Entre los protagonistas principales se encuentra el centrocampista del que más se ha hablado en las últimas horas. Solde, todavía en una nube tras anotar los tres goles de su equipo, emuló más de 20 años después la hazaña de un alicantino, Toni Madrigal, entonces delantero del Novelda, que firmó un «hat-trick» en tan solo 20 minutos también ante el Barcelona en la Copa del Rey. En aquella ocasión, en el año 2002, el conjunto verdiblanco, en una Magdalena convertida en una olla a presión, consiguió eliminar al Barcelona de Van Gaal del torneo copero, una proeza que todavía hoy se sigue recordando.

En aquel Barcelona que abandonó Novelda sin poder asimilar que había sido eliminado (3-2), jugó Xavi Hernández, el técnico actual del equipo azulgrana. Junto a él militaban jugadores como Frank De Boer, Reiziger, Riquelme, Motta, Gabri, Saviola, Bonano o Geovanni. El Novelda accedió a la siguiente ronda, donde lamentablemente fueron apeados por el Terrassa. Y Madrigal se convertía en el primer futbolista que le metió un «hat-trick» al cuadro azulgrana.

Los tres goles del jugador alicantino le acompañaron durante toda su carrera posterior. La trascendencia de anotar un triplete al Barcelona traspasa fronteras y perdura en la memoria de cualquier aficionado. «Fue inolvidable, a los lados había gradas supletorias, pero en los fondos la gente estaba de pie y no se veía el final», confesó Madrigal en una entrevista con este periódico cuando se cumplieron 15 años de la gesta al pisar de nuevo el terreno de juego donde en septiembre de 2002 le cambió la vida. «No hubo charla ni pócima mágica en el vestuario. No se veía que podíamos hacer algo, nos felicitamos por haber competido bien, pero no dijimos ‘vamos a ganarles’ ni nada por el estilo», contó Madrigal en aquella entrevista con Ramón Pérez.

En esa ocasión, el Barcelona quedó eliminado del torneo, pero en el Rico Pérez el pasado miércoles el conjunto culé necesitó apurar una prórroga y un gol de Ansu Fati para evitar unos penaltis en los que podía haber pasado cualquier cosa. Solde se convirtió en la pesadilla del Barça al igual que lo fue 20 años atrás Madrigal. A ambos no se les olvidará nunca lo que supuso anotar tres goles al conjunto azulgrana y la trascendencia que tiene. «Con algún amigo culé hice una broma antes del partido de que marcaría tres goles para que el Barça ganara en los penaltis. Casi se produce, pero aun así estoy muy contento por cómo se desarrollaron las cosas. Fue un partido soñado», reconoció el centrocampista del Intercity, que de nuevo tiene que poner los sentidos en el derbi del domingo ante el Eldense, el líder. En el caso de Madrigal, la resaca de su «hat-trik» la pasó ante el Palamós.

El goleador del Intercity recordó: «Coincidí en la cantera del Barça con Ansu Fati, Balde y, sobre todo, con Arnau Tenas con el que además forjé una gran amistad y hablamos casi a diario» para desvelar que le pidió la camiseta al tercer guardameta azulgrana «porque me hacía mucha ilusión tenerla».

Una de las anécdotas que más recuerda Toni es el gesto que tuvo Van Gaal al acabar y que contó en una entrevista en Golsmedia: «Lo único que me llamó la atención sucedió cuando terminó el partido. Nosotros estábamos en el vestuario cuando de repente llamaron a la puerta, y quién estaba al otro lado era nada más y nada menos que el entrenador del Barça Louis Van Gaal. Él vino para felicitarnos por la victoria, y esto tenía mucho mérito porque él estaba en el punto de mira, y que venga al vestuario visitante a felicitarnos por nuestro trabajo pues es algo que no solía ser habitual».