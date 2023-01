Las razones para entender la revolución anotadora de la NBA

No hay noche en que la NBA no disfrute de una exhibición atacante de alguna de sus estrellas o de varias de ellas al mismo tiempo. La Liga estadounidense vive una explosión anotadora en el último lustro, en la que no para de establecer nuevos registros y ensanchar los libros de récords. Pero esta temporada 2022- 2023 se está moviendo en cifras sin parangón. La última locura se vivió el pasado día 3 de enero. Donovan Mitchell consiguió 71 puntos en el primer partido del año de los Cleveland Cavaliers y se convirtió en el séptimo jugador en la historia de la Liga en franquear la barrera de los 70 puntos en el triunfo sobre Chicago Bulls después de una prórroga (145-134).

Hacía 17 años que no se producía una actuación de ese calado, desde que Kobe Bryant se situó segundo en el ránking con los 81 puntos que anotó con los Lakers frente a los Raptors. Fue un 22 de enero de 2006 y José Manuel Calderón, entonces en las filas de Toronto, fue al tiempo víctima y testigo de la gesta. Pero en los últimos años no resulta tan raro ver a alguna figura superar sin problemas la frontera de los 50 puntos e incluso es una cifra que empieza a asumirse como normal. Ese día cinco jugadores anotaron más de 40 puntos. Según NBA.com, eso solo había sucedido antes cuatro veces en toda la historia. ¿Qué está pasando? Desde el pasado diciembre lo han conseguido Luka Doncic en tres ocasiones, Pascal Siakam, Joel Embiid, Klay Thompson, Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo, Devin Booker además del propio Mitchell. En noviembre también lo consiguieron Stephen Curry, Darius Garland y los propios Booker y Embiid, aunque el récord de 100 puntos de Wilt Chamberlain, con Philadelphia, se mantiene vigente desde 1962. Todos los números alrededor de la NBA están siendo extraordinarios ¿Qué está pasando? Los argumentos de los ‘haters’ para descalificar estas cifras son recurrentes: en la NBA no se defiende, muchos de los partidos de la temporada regular no cuentan, los equipos se reservan para los ‘play-offs’... Son argumentos que no se sostienen a poco que se profundice. Entonces ¿cómo se explica esta explosión anotadora? Está claro que el talento no para de aflorar en la Liga y cada vez hay más estrellas con más habilidades y recursos físicos. Pero no es la única razón para explicar los altos registros que se producen alrededor de la Liga cada vez más con más frecuencia. “La gente piensa que no se defiende, pero no es así”, valora el azulgrana Álex Abrines, que jugó tres temporadas en Oklahoma.” Pero hay diferentes reglas, como la de los tres segundos, el campo es un poco más ancho y hay más espacios. Después hay jugadores que son físicamente increíbles e imparables, lo que hace que sea difícil ayudar. Aquí en Europa es más fácil cerrarse y defenderlos. Por eso, cuando juegan torneos FIBA no logran esas cifras”. El impacto del triple El rating ofensivo de la Liga de esta temporada se sitúa en los 113,5 puntos por cada 100 posesiones. De lejos, es el mejor de todos los tiempos. Ese rating era de 108,6 hace cinco años y de 105,8 hace diez. Los equipos han incrementado el uso del triple, hay más y mejores tiradores y también se ha elevado el ritmo de juego. Los ataques son cada vez más rápidos y ese permite más posesiones. Con el triple pasa lo mismo. Ahora se intentan 34 por cada 100 posesiones frente a los 21 de hace 10 años. También el acierto se ha disparado. Estrellas como Drexler, Marbury, Pippen, Iverson o Kobe estuvieron en un 33% en el triple durante su carrera. Esta temporada, el promedio global de toda la liga es de 35,7, remarcaba Antoni Daimiel hace unos días en el programa Generación NBA. Un cambio de reglas también ha ayudado en esta mejora. El uso de las manos prohibido fuera del rectángulo de la zona, los 14 segundos tras rebote ofensivo o las faltas intencionadas para cortar ataques rápidos que esta temporada se sancionan con un tiro libre y posesión son algunas. Eso permite ver muchos más puntos en transición, lo que significa canastas sencillas. Otro detalle, igual de relevante, confirma el tsunami anotador de la competición. Luka Doncic encabeza, con 34 puntos de media, la tabla de anotadores. Pero otros cinco jugadores, Embiid, Antetokounmpo, Gilgeous-Alexander, Tatum y Durant están en la frontera de los 30 puntos, cuando el año pasado solo había uno por encima. “Los cambios de reglas, el espaciado o el egoísmo de algunas estrellas ayudan a estos números”, argumenta, por su parte, el técnico azulgrana Sarunas Jasikevicius, que tuvo un paso fugaz por los Pacers. “Pero al final, quiene están en las finales son los equipos que juegan bien a baloncesto y que defienden muy bien como se vio con Golden State y Boston, de de los tres mejores de la pasada temporada”.