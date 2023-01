Jorge Gonzálvez, de diecinueve años, y de la escuela del Real Club de Regatas de Alicante, pudo cumplir un sueño el pasado fin de semana tras disputar la regata «In Port» del pasado 8 de enero con el equipo Viva México de la The Ocean Race, una prueba que supone la antesala de que se vivirá este fin de semana. El joven regatista vivió la experiencia con intensidad y con muchas ganas de seguir acumulando sueños en la vela, su pasión desde que era pequeño.

¿Cómo se presentaría?

Llevo navegando desde los 6, aproximadamente. Todo empezó cuando mis padres me llevaron al club náutico de Campello. Ahí comenzó mi afición por la náutica y todo lo que tiene que ver con el mar. Desde ahí no me he querido bajar. Mi sueño siempre ha sido llegar a la The Ocean Race o a los Juegos Olímpicos, pero hay que ir poco a poco, con ambición y desde abajo trabajando poco a poco.

Este fin de semana hizo una regata con el equipo Viva México de la The Ocean Race, ¿qué significó para usted?

Todo viene desde que a los 14 años me subiera al barco de la The Ocean Race de Mapfre después de que mi madre les enviara un correo contándoles mi pasión por la náutica. Desde entonces tuve claro que iba a hacer todo lo que estuviera en mi mano para poder llegar a ello. Cinco años después, gracias a un amigo, Juan Luis, pude subirme al Viva México con ellos, lo que fue una oportunidad increíble para subir al barco y aprender y seguir creciendo. Después, Jaime, otro de los componentes del equipo, me invitó a seguir el día 5 con ellos. Fue entonces cuando Eric, el skipper, me preguntó si quería hacer la in port con ellos. Ha sido cumplir un grandísimo sueño y disfrutar de una muy buena oportunidad.

¿Cómo valoraría esa experiencia del pasado fin de de semana con el equipo Viva México en la Ocean Race?

Mi experiencia con el Viva México ha sido muy gratificante porque me han tratado como a uno más, como si supiese lo mismo que ellos. Todo eso para mí es muy importante. Al final, yo sigo sus indicaciones y les ayudo en todo lo que puedo.

¿De qué manera crees que le puede servir para el futuro?

Esta experiencia puede ser muy buena para mi futuro porque esto es algo muy bueno, y me encantaría poder seguir creciendo con ellos si me dan la oportunidad para llegar no solo a la The Ocean Race, sino a otro tipo de regatas.

¿Qué metas tiene para su futuro?

A largo plazo, después de la The Ocean, llegar a los Juegos Olímpicos 2028 en la clase ilca7, pero antes de eso tengo mi último año de sub-21 que es, ahora mismo, mi principal objetivo. También, por supuesto, seguir mejorando poco a poco y seguir luchando por los sueños que tengo.