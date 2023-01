La selección española masculina de balonmano venció (34-26) este sábado a la de Chile en la segunda jornada del Campeonato del Mundo que se disputa en Polonia y Suecia, un triunfo más sufrido de lo esperado que, eso sí, vale el billete a la 'Main Round'.

Los de Jordi Ribera, que vencieron (30-25) a Montenegro en su debut el jueves, se encontraron con un rival a tumba abierta y motivado, obligados los sudamericanos para no empezar a despedirse del torneo en el Grupo A. España estuvo incómoda, no impuso su defensa y no respiró tranquila hasta los últimos minutos.