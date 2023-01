El crevillentino Carles Hernández se levanta cada día a las seis para comenzar su plan de entreno. Y lo hace, con 21 años -y desde hace dos-, a casi 8.000 kilómetros de su casa. Cada jornada conlleva cinco horas de entrenamiento y otras tantas de estudio, pues practica tenis para la Universidad de Mississippi State, donde además cursa Psicología.

Desde niño

Con 5 añitos cogió su primera raqueta y, desde entonces, no la ha soltado. Pero en sus comienzos no se decidía por el tenis. También era bueno en fútbol. «A los ocho empecé en el tenis con mi primer entrenador, Paco Lledó. Me decidí por la raqueta y aquí estoy», recuerda el joven Carles Hernández, actual jugador del equipo de la Universidad State Mississippi, número 1.383 de la ATP, campeón de varios torneos sub-16 como el Mutua Madrid Open o Circuito Marca. Al inicio de la pandemia decidió dar el salto a Estados Unidos para seguir formándose en sus dos pasiones: la psicología y el tenis.

Entrena en la JC Ferrero Equelite

Este es su tercer curso en América, pero durante las Navidades, Carles Hernández estuvo en casa visitando a la familia. Y entrenando. De hecho, «era la pretemporada para los torneos de primavera en EE UU», apunta el deportista, que estuvo varias semanas en la JC Ferrero Equelite Sport Academy, donde de hecho continuó formándose tras sus primeros años de clase en Crevillent.

«A Villena llegué con 16-17 años. Para mí es el sitio ideal para seguir entrenando y, cuando vengo, tanto en invierno como en verano, acudo a entrenar a la academia de Ferrero, donde nos hacen una planificación muy exclusiva, adaptada a las necesidades y características de cada uno», explica Hernández.

Amigo de Alcaraz

En la escuela de Villena, Carles encontró el nivel que necesitaba para dar el salto a la profesionalidad. «Tenemos un gran grupo de jugadores de gran nivel con los que puedo entrenar y viajar a los torneos». Uno de ellos es el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, con el que «mantengo una relación muy cercana. Cuando él llegó a la academia con 14 años yo tenía 16. Hemos sido siempre muy amigos. Ha sido increíble su evolución. Rapidísima y fulgurante. Llegó sin ranking ATP y ahora mismo es el número 1 del mundo».

Carles tiene en quien fijarse… «Siento una admiración enorme hacia él, es un gran ejemplo para mí. Cada vez que lo veo en la academia me fijo mucho en lo que hace porque es un ejemplo y un referente para todos los jóvenes jugadores». Y, claro, la pregunta tenía que ser si alguna vez ha jugado contra él: «Recientemente no. La última vez fue en las navidades de 2021. Me ganaba 6-3, 3-2 y paramos... Cuando ganó el US Open ya le dije que teníamos que volver a la academia para la revancha, me la debe, pero de momento no ha podido ser. Se lesionó y hemos pospuesto el partido pendiente».

Tenis diferente el universitario

En EE UU, «el tenis universitario funciona de una forma muy diferente. Ser atleta allí es un privilegio. Nos tratan muy bien, nos ayudan en los plazos de los estudios, nos cuidan mucho a nivel alimenticio…». Allí lleva desde 2021 y, «a nivel deportivo y tenístico estoy muy contento. Noto que he mejorado mucho, pero sí, el tenis universitario es otro mundo. Una de las cosas que en EE UU priorizan es el compañerismo, porque juegas para un equipo. Además, allí jugamos en pistas diferentes pero todos a la vez y puedes ir animando a los compañeros cuando tienen momentos complicados. De hecho, todo el silencio que se exige aquí al público, allí nada de esto. En los torneos están animando todo el tiempo. Es bueno para ejercitar la concentración».

En equipo

Carles Hernández reconoce que «el tenis es un deporte muy individual, pero allí jugamos todos para el equipo y nadie está por encima de nadie. Lo hacemos todo para todos y creo que esto es muy bueno para mi desarrollo como deportista y como persona».

En Mississippi State cursa Psicología, que ya empezó en España a través de la UNED. «Quería dedicarme más al tenis profesional pero tampoco quería perder los estudios». Tiene 3 horas de clases al día, más otras tantas de estudio.

En EE UU está obteniendo grandes resultados con su equipo. Ha conseguido clasificarse en dobles para los nacionales y en su conferencia (sudeste) están los conjuntos de tenis de mayor nivel (Florida, Tennesse, Georgia…), contra los que disputan los títulos de tú a tú.

A por la profesionalización

Una vez finalizado el tenis universitario, Carles Hernández, piensa seguir disputando tenis profesional en los torneos «Future», para «intentar ir escalando en el ranking y así poder entrar en otros torneos de nivel más grande»… ¿Y se ve Carles como Alcaraz entre los grandes de la ATP? «Alcaraz es un jugador especial. No he visto a nadie jugar como él. Lo tiene todo. Si juntamos a los tres mejores de los últimos 15 años (Federer, Nadal y Djokovic)… cada uno destaca por una cosa y Alcaraz tiene casi lo mejor de cada uno. Tuve la suerte de estar con él en el US Open un par de días y me di cuenta de que los jugadores que entran en la ATP entre los 100 primeros lo hacen por esfuerzo, dedicación y trabajo. Y por tener muy claro qué es lo que uno quiere».

¿Y Carles lo tiene claro? «Sabiendo el nivel que tengo creo que si sigo por este camino y, con un poquito de suerte, sí puedo llegar a ese nivel. Me veo mejorando día a día, me estoy tomando muy en serio mi estancia en EE UU y lo voy a seguir haciendo el año y medio que me queda porque puedo mejorar muchísimo y tengo muchas ganas de empezar a competir porque sé que lo puedo hacer bien». De hecho, ya lo ha hecho siendo niño…

Con 14 años ganó un torneo TTK en Sevilla, contra jugadores mayores que él. «Con mi edad y sin haber salido de Alicante, es un recuerdo bonito. Le gané en la final a un jugador que se había quedado un mes antes campeón de España». Después repitió victoria, con el mismo formato, en Almería. «Ahí es cuando empecé a entrenar con Paco Lledó de una forma más individual», remarca. Después marchó a la academia de Ferrero, donde «disputé torneos júnior para intentar llegar al Top 100, pero no fue el caso, y ya tenía 17 años y empecé a jugar «Futures» por un año o dos hasta que el covid llegó y decidí irme a EE UU».

Ya ha viajado...

Ha disputado circuitos en Grecia, Italia, Túnez o Egipto. «Y muchos torneos en España donde se realizan numerosos Futures, porque el nivel de tenis aquí es muy alto». Y ha obtenido otros grandes triunfos. Ganó un Torneo Mutua Madrid Open sub-16, que da clasificación para un torneo máster de 16 jugadores que se celebra la misma semana que el Máster 1000 de Madrid, «lo que fue una experiencia muy chula en la Caja Mágica», y dentro del Circuito Marca sub 16 ganó dos torneos y llegó a una final.

Con mucha humildad, resta importancia a sus logros, que no son pocos. Sobre todo en un deporte tan complejo y exigente. Carles es metódico y disciplinado. Y trabajador como el que más. Seguro que pronto su nombre suena alto en el tenis mundial… Y cuando juegue ese partido pendiente con Alcaraz… «Os lo contaré, seguro».