El Alcoyano no pudo pasar del empate sin goles en su visita a la Nova Creu Alta. El Sabadell resultó ser un rival muy similar en cuando a calidad y nivel, lo que provocó que el partido alcanzara un nivel de igualdad que hizo muy complicado que alguno de los equipos pudiera destacar por encima del otro. Eso se reflejó también en el marcador con una igualada justa que mantiene a ambos conjuntos en la zona media-baja de la tabla, a solo un punto de caer en los puestos de descenso.

Opciones de gol hubo, no muchas, pero sí suficientes por las dos partes para haber evitado un marcador a cero, pero las defensas y las buenas actuaciones de los porteros se impusieron en todo momento. Comenzó el Alcoyano ofreciendo una buena imagen en los primeros minutos de partido en los que no perdió la cara a la portería defendida por Sergi Puig. Buscó el gol desde muy pronto y durante los primeros 25 minutos, con intentos por medio de Liberto, que remató por encima del larguero un centro al segundo palo, y de Moyita que obligó a intervenir al portero local tras una muy buena jugada individual. Posteriormente el partido se igualó con un Sabadell consiguió igualar un dominio ejercido hasta ese momento por los hombres de Vicente Parras, y también tuvo sus opciones de gol por medio de Moha Keita. En el minuto 37, el técnico local, Miki Lladó, se vio obligado a realizar el primer cambio, no previsto, por lesión de Ismael Athuman, que le llevó a modificar su zona defensiva. Hasta el final del primer tiempo el partido se mantuvo en la misma tónica y no hubo un dominador claro. Tras el descanso, el Alcoyano comenzó a controlar más el encuentro, ejerciendo un ligero dominio que le llevó a tener alguna ocasión clara como un remate de Liberto de cabeza que atrapó en una buena intervención Sergi Puig en el minuto 54, o un chut de Moyita que se marchó rozando el palo tras un centro de Liberto en el 54. Precisamente este último fue el autor de otro disparo, siete minutos después, que provocó el lucimiento de Sergi Puig que, con una buena estirada, logró desviar el balón para mandarlo a córner. El Sabadell trataba de sorprender a la contra cuando se volcaba en ataque el equipo de Vicente Parras, pero no conseguía poner en serios aprietos a la zaga de naranja, color que utilizó el Alcoyano para este partido. Tuvo que esperar hasta el minuto 77 para tener una verdadera opción de gol, y fue mediante un chut lejano de Altamira que se marchó por el costado derecho del palo de la portería defendida por Bañuz. Conforme llegaba el partido a su recta final perdía en emoción. A los equipos les costaba más llegar a las áreas contrarias y las ocasiones comenzaban a escasear. Aún así, Alcaina logró rematar en el minuto 88 poniendo el «uy» en la grada, pero el balón se marchó muy cerca del palo derecho. En tiempo añadido también tuvo que intervenir Bañuz para evitar el gol del equipo local. Nadie pudo evitar el empate sin goles. Un resultado justo entre dos equipos igualados en la tabla clasificatoria y que trasladaron también esa igualdad al terreno de juego. En la próxima jornada, el Alcoyano recibe al Numancia de Soria, otro de los rivales directos en la tabla para el equipo de Parras.