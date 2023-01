Las campeonas de la Copa de la Reina de balonmano en el año 2021 buscarán una segunda corona. El AtticGo CBM Elche ha obtenido el billete para la fase final, en la que participarán ocho equipos, al superar este sábado al BM Porriño en su pista por 20-22, en un partido incómodo en el que a las jugadoras dirigidas por Joaquín Rocamora les tocó tirar de oficio ante un rival siempre combativo como suelen ser las gallegas.

Las ilicitanas tomaron ventaja desde el primer gol y supieron manejar la renta durante una primera mitad de baja anotación, tónica que se acabaría manteniendo durante todo el envite. La renta llegó a alcanzar los cuatro goles al descanso (8-12, min.30) tras un arreón final con goles de Van Zijl y Zaira Benítez.

El BM Porriño no quiso bajar los brazos ante su afición y en la segunda mitad fue equilibrando poco a poco el duelo hasta llegar a empatarlo (16-16, min.46). En el momento de la verdad, las «guerreras franjiverdes» reaccionaron con un parcial de 0-3 que, sin embargo, volvió a ser neutralizado por parte de las locales.

En los últimos seis minutos, el AtticGo Elche tuvo que ganar el partido por tercera vez, esta vez gracias a dos tantos de Do Nascimento y Wolfs que permitieron abrir una brecha que las gallegas ya no pudieron controlar. El postrero tanto de Celia Guilabert, a diez segundos para la conclusión, permitió a las ilicitanas no sufrir una posible prórroga en el último ataque de su oponente y sacar el billete para la fase final de la Copa de la Reina que se disputará en Málaga a finales del mes de abril.

FICHA DEL PARTIDO

BM Porriño: Carrera (p), Rosalez (ps), Otero (ps); Bono (3), Casasola (3), Campo (1), Vallés (3), Hernández, Santomé (1), Portillo (1), Barros (1), Sanmartín (1), Pérez (5) y Castro (1).

AtticGo CBM Elche: Morales (p), Rodrigues (ps); Zhukova, Van Zijl (3), Oppedal, Guilabert (4), Méndez, Andreu, So Delgado (4), Gascó, Flores, Benítez (2), Wolfs (4), Bernabé (2), Do Nascimento (3) y Moré.

Árbitros: Friera y Rosendo.

Marcador cada 5 minutos: 1-1, 3-3, 4-7, 7-7, 7-9, 8-12 (descanso); 10-13, 13-15, 15-16, 19-19 y 20-22.