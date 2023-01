Tres deportes que deberías practicar para estar a la moda en 2023

Ya va casi un mes de 2023. En este tiempo, es posible que algunos de los propósitos que se plantearon para el año hayan empezado a complicarse e incluso a abandonarse. Los gimnasios suelen recibir cada mes de enero en torno a un 30% de matriculaciones extraordinarias pero con los meses, alguna de esas altas no perdura.

Para que eso no ocurra, y el ejercicio físico pase a ser un elemento presente en el día a día existen diferentes estrategias que se pueden llevar a cabo. Una de ellas, y de las más eficaces, es entrenar acompañado. Según un estudio reciente publicado por la aplicación deportiva Strava, los deportistas que entrenaron acompañados en 2022 lo hicieron durante más rato y llegaron más lejos. La compañía suele crear un deber o compromiso y “obliga” al principio a no fallar al compañero. Otra estrategia es probar con un deporte nuevo, y en este caso, 2023 viene cargado de tendencias fitness que están hechas para todo tipo de públicos. Si hubiera que elegir tres disciplinas que muy probablemente estén en boca de todos este año que acabamos de iniciar, el pádel, el CrossFit y el Fit Boxing tienen todas las papeletas de triunfar.

'Sorpaso' del pádel al tenis

En 2015 un 45,9 % de las personas que hacían deporte tenía raquetas de tenis en su casa, frente a un 31,2% con palas de pádel; en 2022 ya eran un 32,8% de tenis y un 33,5% de pádel. Estos datos, que se desprenden de un estudio presentado por el Consejo Superior de Deportes en el que se analizaron los Hábitos Deportivos de la población española en 2022, son una pequeña muestra del boom que ha tenido este deporte en los últimos años.

Tras la pandemia, cuando solo se permitía el deporte al aire libre, el pádel se convirtió en una buena forma de hacer ejercicio y relacionarse con los demás, por lo que ganó muchos seguidores. Así, el número de federados en España se ha duplicado desde 2013, alcanzando los 96.972 al cierre de 2021, frente a los 43.312 que había en 2013, de acuerdo con los datos de la Federación Española de Pádel (Rfep).

Su carácter social (debe practicarse sí o sí con más personas) y la proliferación de pistas y practicantes ha hecho que cada vez más personas se atrevan a darle a la pala. A día de hoy en España hay casi seis millones de practicantes de pádel, de acuerdo con los datos de la Federación Internacional de Pádel (FIP) y un creciente interés en competiciones como el World Padel Tour.

CrossFit: ponerse fuerte más allá de las pesas

Otra de las disciplinas que seguirá creciendo en 2023 es el CrossFit. Aunque técnicamente es el nombre de una marca comercial originalmente ligada a la marca deportiva Reebok, es el nombre popular con el que se conoce esta disciplina cada vez más extendida. Este entrenamiento que combina ejercicios cardiovasculares y funcionales, halterofilia y gimnasia se ha convertido en uno de los favoritos para millones de personas en todo el mundo siendo España uno de los tres mercados donde más ha crecido en número de centros afiliados en 2022, sobre todo en entornos urbanos, por detrás de Brasil y de Estados Unidos.

Si bien es una disciplina que puede ser muy exigente, el CrossFit es un tipo de deporte apto para todos los públicos. Y no es un decir. Las clases, que suelen dividirse en un calentamiento, una fase de desarrollo de una habilidad o 'skill' y un 'wod' -siglas en inglés de 'Workout Of the Day'-, se basan en la práctica de movimientos y actividades que perfectamente pueden adaptarse a condiciones, niveles e intensidades diferentes. Cada uno es su propio 'jefe' en este tipo de entrenamientos y puede exigirse más o menos en función de sus capacidades.

A pesar de que se ha comentado mucho en redes sociales lo lesivo que puede llegar a ser, esta no es una afirmación cierta. Y es que con una buena técnica y una progresión paulatina de los pesos y la intensidad, los ejercicios resultan perfectamente seguros y beneficiosos para la mayoría de atletas. Además, crea poca sensación de monotonía ya que cada día se crean de cero los entrenamientos y casi nunca se repiten.

Pegar al ritmo de la música: 'Fit Boxing'

La tercera de las apuestas de este 2023 es el 'Fit Boxing'. Esta modalidad deportiva desarrollada en los centros de la cadena de fitness Brooklyn Fitboxing, es una actividad perfecta para descargar todo el estrés y la energía boxeando en grupos reducidos de entre 12 y 24 personas sin contacto ni peligro de acabar con un ojo morado. La fórmula es sencilla pero magistral: se alternan ‘rounds’ de golpeo al saco al ritmo de la música con ejercicios funcionales.

Asaltos de combinaciones de 4 o 5 golpes seguidos de asaltos de abdominales, sentadillas o jumping jacks son la fórmula de estos centros para ayudar a quemar grasa y tonificar el cuerpo. Para llevar a cabo esta disciplina no es necesario tener experiencia previa en boxeo o kickboxing ya que además de monitor, las clases van guiadas en todo momento por vídeos en las pantallas gigantes de cada centro para que todo el mundo pueda aprender fácilmente los movimientos.

"Jab, Jab, Cross, Low Kick, Jab". Parece un acertijo pero podría ser perfectamente una combinación de golpes de cualquier clase de estos centros. Esta cantinela, que resuena en tu cabeza durante todo el asalto, es la serie de un 'round' al que posteriormente se le van añadiendo nuevos golpes hasta el asalto final en el que se combinan todos los golpes. De este modo, cada atleta puede progresar de forma individual en las coreografías, pero a la vez en una competición con el resto de compañeros, pues en cada clase, de 47’ de duración, los sacos van conectados a unos sensores que recogen datos de precisión, energía y fuerza del golpeo y al final de la clase aparece un ranking en pantalla. Según datos de la compañía, en una sola sesión se pueden llegar a quemar hasta 1.000kcal. Además, los atletas acumulan puntos con sus actividades y pueden elegir a qué proyecto solidario donarlos al final del año.