La Nucía dio inicio a la era post Cesar Ferrando visitando el Estadi Balear para medirse a un rival renovado y buscando dar un giro a su discreta primera vuelta que le ha tenido alejado de los puestos altos. En el banquillo nuciero cogió las riendas Guille Fernández, que debutó con un empate. Fueron los rojillos quienes primero golpearon entre los tres palos en una acción de Mariano Sanz que en el mano a mano evitó Lucas Díaz y en el rechace a pies de Eneko Delgado el meta volvió a evitar el susto. Empezó a carburar el Atlético Baleares y replicó temprano tras un buen disparo que obligó al meta visitante a enviar a córner. Enseñados los dientes por unos y otros, el encuentro encaminaba el primer cuarto de hora con un nuevo acontecimiento de La Nucía, llevando peligro el remate de Ángel López desde la frontal que no atinó a ejecutar entre los tres palos. El conjunto nuciero pasó a tener su primer contratiempo cuando a los 18 minutos de juego Moisés vio camino de vestuarios con la roja directa que complicaba el largo camino por delante aún de los nucieros. No tardó en llegar el segundo traspié para los alicantinos, pues minutos más tarde, una acción personal la culminaba Pastrana con buen definición en área para batir a Ackermann y dar renta favorable a los isleños (1-0). El lastre de la inferioridad la supo manejar el Atlético Baleares , que multiplicó con éxito su trabajo defensivo y la idea de quitarle el esférico a los nucieros, que no tuvieron vías de ataque por la que meter mano a los locales. Mariano Sanz tuvo una ocasión pero no atinó. El encuentro llegó al descanso y aún pudo poner peor cara para los visitantes, pues una buena acción local la desbarataba en línea de gol Kevin Toner, dejando con vida a los visitantes de cara a la segunda mitad.

La Nucía destituye a César Ferrando tras cuatro temporadas en el banquillo En la reanudación los visitantes hicieron méritos para generar ocasiones. Borja entró de inicio por un Josema que había estado una vez más eléctrico en el primer periodo y Jorge García a los cuatro minutos ya hizo trabajar al meta local. La inferioridad no parecía pasar factura a una Nucía que a los cinco minutos vio la luz en una acción asistida por Alex Sato que el recién entrado Borja cruzaba un potente disparo para superar a Lucas Díaz. Dos amarillas para Ángel López dejaban con 9 jugadores a La Nucía que vio aún más complicada la situación. No quedó más remedio que pertrecharse atrás y buscar la épica a la contra, por lo que el punto sumado se considera bueno.