Aún no se sabe si es una bomba de humo de la Federación o realmente tiene visos de ser una realidad, pero lo cierto es que el rumor ha introducido el nerviosismo en los clubes en plena temporada. La Primera RFEF, la tercera categoría del fútbol español y en la que compiten el Eldense, La Nucía, Intercity y Alcoyano, está en riesgo de desaparecer a final de la presente campaña, solo dos ediciones después de que la Federación Española de Fútbol (RFEF) la pusiera en marcha, una decisión que puede originar una gran polémica y que la mayoría de los equipos no acaban de ver. La mencionada competición podría desaparecer debido a las numerosas quejas de los clubes y la inestabilidad. Además, desde el seno de la institución se deja entrever que se está trabajando ya en un nuevo modelo de competición de cara a la temporada que viene.

La Federación aún no se ha pronunciado de manera oficial, aunque una señal del posible cambio es el nombramiento de Javier Vich, actual director de Primera Federación, como director, también, de Segunda Federación, lo que puede ser un indicador después de un enfrentamiento abierto entre los clubes. Así, todo indica que la competición está preparando una alternativa para sustituir a la competición actual tras casos como los de Extremadura o Dux Internacional, que han evidenciado que está lejos de la profesionalización además de que el modelo no acaba de serle rentable ni a la Federación ni a los clubes.

La complicada situación económica que atraviesan buena parte de los 40 clubes que militan en los dos grupos, las numerosas quejas de los mismos y la inestabilidad con la RFEF pueden hacer que la antigua Segunda B con varios grupos y muchos equipos regrese. Hay que recordar que ese modelo estaba formado por 80 equipos repartidos en cuatro grupos. Todo está en el aire y estaría por ver cómo afectaría todos los cambios a la Segunda y Tercera RFEF. Los problemas se multiplican en la categoría de bronce sin un patrocinador que dé nombre a la categoría y multiplique los ingresos, y con serios problemas de televisión, pues es una plataforma vinculada a la propia Federación Española de Fútbol (FEF), InSports TV, la que retransmite los partidos y no siempre con suficiente calidad. No acaban ahí los desencadenantes de una crisis que amenaza la propia supervivencia del modelo actual, pues los gastos de los 40 clubes de la categoría se han incrementado notablemente en cuanto a los desplazamientos, toda vez que la división en dos grupos en lugar de los cuatro habituales de la Segunda B implica una mayor amplitud territorial, bajo la división oeste-este en esta campaña 2022-23. Además, los ingresos no dan para cubrir los gastos de una competición que ya nació con polémica y que ahora se puede agravar mucho más. Los clubes esperan las palabras de la Federación Española para que arroje algo de luz a los clubes que se encuentran a mitad de la temporada, ya que supondría la congelación de los descensos esta temporada. En la última reunión en sede federativa, donde no se llegó a votar ninguna de las dos propuestas presentadas por la Federación podría ser la gota que ha colmado el vaso y Rubiales estaría sopesando la vuelta al modelo anterior.