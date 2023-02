"Resilientes y competitivos". Ese fue el mensaje de Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, tras el triunfo frente al Valencia. Dos adjetivos capitales para el técnico italiano en su lucha por la regularidad en un mes clave (Champions, Mundialito...) y la resistencia frente a las lesiones -las más recientes de Militao y Benzema- en un grupo firme de 18 jugadores que no quiere perder el pulso de LaLiga que lidera el Barça.

Para ello deberá superar al Mallorca en Son Moix (domingo, 14 horas), donde la campaña pasada se vivió un partido polémico en el que Vinicius recibió insultos racistas. Tensión reeditada en la ida de esta temporada entre el brasileño y el Raíllo que todavía se mantiene. En la semana previa al duelo, el capitán bermellón afirmaba que nunca pondría de "ejemplo para mis hijos" al atacante madridista.

Algo que sí hace Carlo Ancelotti, quien una vez más volvió a salir en defensa de su pupilo. "Para mí, Vinicius es un gran futbolista. Todos mis nietos, que son cuatro, tienen su camiseta. Es un tipo de jugador que le gusta a los jóvenes. Con calidad, una salida espectacular... Ellos no quieren otra (elástica), pero cada uno tiene su opinión", sentenció el técnico italiano sobre uno de los jugadores de Europa que más faltas recibe, a la par que Neymar (PSG) o Wilfried Zaha (Crystal Palace).

Quejas por el descanso

Una de las últimas infracciones, contra el Valencia en Liga, le costó la roja a Gabriel Paulista, que terminó disculpándose por la agresividad de la entrada. "Respeto a Vinicius y nunca fue mi intención hacerle daño", aseguró en un comunicado. "Prepara el partido como siempre, intentando aportar al equipo con su calidad dentro del campo. No necesita que yo hable con él, porque siempre está muy focalizado", añadió Carletto, quien avanzó que Benzema y Militao no estarán en Son Moix, pero sí llegará Alaba, uno de los grandes activos que quiere recuperar para este tramo decisivo.

El delantero francés y el zaguero brasileño, capitales en la alineación madridista, viajarán a Marruecos para la disputa del Mundial de Clubes, donde el conjunto blanco entra en liza el miércoles (semifinal, a las 20:00 horas). Al Real Madrid le espera en las siguientes semanas una secuencia de partidos cada tres días, algo que incomoda a Ancelotti.

"No estamos contentos. No me parece correcto que juguemos menos de 72 horas después (el Madrid - Valencia fue el pasado jueves a las 21:00 horas). No está bien que disputemos mañana el partido a las 14.00 horas, lo haremos porque lo tenemos que hacer", se quejó un entrenador que deberá dosificar esfuerzos entre sus hombres.

Kroos, Modric y Valverde

Con todo, el italiano se afanó en dejar claro en rueda de prensa que no habrá descansos gratuitos. "¿Pueden descansar Kroos y Modric para jugar otro partido? No, el más importante ahora es el del Mallorca, contra el que jugará el mejor equipo, estén o no ellos. No doy descanso para disputar la semifinal del Mundial de Clubes", sentenció el preparador, que también tuvo que despachar preguntas sobre renovaciones y el mercado de fichajes.

Good team W last night pic.twitter.com/A4aSxU9HTV — Toni Kroos (@ToniKroos) 3 de febrero de 2023

Sobre si se le pidió consejo o hubo ofrecimientos en la recién cerrada ventana invernal, Carletto aseguró lo siguiente: "Las informaciones no son ciertas". Tampoco entró a discutir las renovaciones de Kroos o Ceballos, uno de los hombres más en forma de la plantilla blanca. "Con lo que yo me quedo es con la profesionalidad y la ilusión de los jugadores. Eso es un tema que tienen que hablar con el club", explicó un entrenador que confía más que nadie ahora en los "doctores y preparadores físicos".

Con el horizonte escarpado que tiene por delante, el Real Madrid busca perpetuar su mejoría con respecto a las semanas posteriores al Mundial. Varios jugadores bajaron el nivel, entre ellos Valverde, al que quitó peso, "porque no esperamos que marque todos los días en todos los partidos".

Otros como el ausente Benzema recuperaron el lustre. En ese equilibrio de fuerzas quiere sacar Carletto lo mejor de un grupo "que ha hecho bien sus últimos partidos y que puede manejar las lesiones o las ausencias que se produzcan". En Mallorca habrá una gran oportunidad para confirmar la tendencia al alza de un equipo al que el calendario apretará como nunca en el presente inmediato.