El Lucentum reaccionó a tiempo para conseguir una gran victoria que lo mantiene en la parte alta de la clasificación. Una espectacular segunda parte del conjunto de Monclova, especialmente desde el último tramo del tercer cuarto, sirvió para remontar de nuevo un encuentro que se complicó ante un Cáceres que llegó a tener nueve puntos de renta. Un enorme Gatell, que acabó con dobles figuras (16 puntos y 14 rebotes), la irrupción de Voronin y el carácter de todo el equipo atrás, llevaron a una victoria fraguada en la gran defensa lucentina, que dejó en solo 26 puntos al Cáceres en toda la segunda parte. Fue un triunfo convincente pese al mal inicio por la increíble reacción que dejó paralizado a un Cáceres que se vio desbordado.

Voronin fue la gran novedad en el quinteto de Monclova tras la ausencia por lesión de Matulionis. Tres palmeos consecutivos de Gatell mantenían el pulso ante un Cáceres que arrancó con buen pie sorprendiendo a su rival. Anotaba demasiado fácil el conjunto extremeño desde debajo de la canasta. Nadie acaba de romper el encuentro y la igualdad marcaba los primeros minutos. El Lucentum cometía demasiadas pérdidas y no acababa de jugar con comodidad ante la buena defensa del Cáceres, muy bien plantado en la pista. Máxima igualdad al final del primer cuarto con Gatell como jugador fundamental con ocho puntos y seis rebotes. El pívot lucentino sostenía con sus acciones un ataque con demasiadas dudas.

La dinámica no varió en el arranque del segundo cuarto con un Cáceres dominador y un HLA atascado. Blaylock comienza a irrumpir en ataque aunque con 22-25 en el marcador Monclova decide detener el juego ante las irregulares sensaciones que estaba transmitiendo su equipo, pero no mejoraba el Lucentum y el Cáceres comienza a coger distancia (22-30). Blaylock rompe el parcial justo a tiempo con una gran acción defensiva y cinco puntos consecutivos. Dani Rodríguez hacía daño en cada ataque del Cáceres pero un triple de McDonnell alivia a un HLAmuy necesitado de tiro exterior. Una técnica a Monclova por reclamar una antideportiva sobre Gatell «calienta» el Pedro Ferrándiz. El Cáceres no cedía y mantenía los ocho puntos de renta en un encuentro que se iba complicando por momentos.

Los puntos de Blaylock fueron clave para llegar al descanso con los menores daños posibles después de dos flojos cuartos en los que el Lucentum echó mucho en falta a Matulionis (37-42). Tocaba remontar de nuevo al conjunto alicantino como en los últimos partidos. Correcto en el aspecto reboteador (10 rebotes Gatell) pero mal en los lanzamientos y demasiadas pérdidas de balón.

No mejoraron las cosas en el arranque del tercer cuarto y el Cáceres amplía su ventaja a base de tiros libres. Los triples de Chapela y Rakocevic dan un gran respiro a la situación y el encuentro comienza a verse de otra manera (46-49). El Lucentum culmina la reacción y se pone por delante (53-51) aprovechando momentos críticos de su rival. El encuentro ganó en emoción con un marcador ajustado pero las sensaciones cada vez eran mejores en el HLA. Los lucentinos dominaron con claridad este cuarto con una gran mejoría en defensa para darle la vuelta al partido y afrontar el último cuarto con 60-57 tras una gran reacción después de haber tenido nueve puntos de desventaja.

Voronin se destapa en un espectacular inicio de cuarto del Lucentum y por fin se rompe el partido (6-0 de parcial y 66-57). El Cáceres estuvo cuatro minutos sin anotar ante un HLA enchufado que aumentaba constantemente su ventaja. Los alicantinos alcanzan los 13 puntos de renta tras un colosal último cuarto de los de Monclova. El encuentro estaba más que finiquitado a falta de tres minutos principalmente por las sensaciones que estaban desprendiendo ambos conjuntos en la pista. Nada que ver la segunda parte con la primera de un Lucentum que se mantiene instalado en la parte alta de la clasificación con 13 victorias. Nada mejor que una victoria para afrontar el parón de esta semanas.