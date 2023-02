El exjugador del desaparecido Calpisa y de la selección española de balonmano, Nacho Novoa, afirmó reconoció ayer, delante de la placa conmemorativa, que para él supone un honor darle nombre a un pabellón de deportes en el barrio de Ciudad Jardín de Alicante, capital a la que llegó a mediados de los 70 cuando aún era una joven promesa y en la que se afincó personal y profesionalmente tras su exitosa carrera.

Novoa, nacido en Irún en 1955, participó el lunes en la inauguración de la placa que otorga nueva personalidad al recinto deportivo que está cerca de su residencia actual y en el que se ejercitó como jugador y técnico. El acto contó con la presencia de los familiares del exjugador, así como del concejal de Deportes de Alicante, José Luis Berenguer, representantes de clubes como el Grupo Intercity y EÓN Horneo Alicante, y personal de la concejalía en la que Novoa ha desarrollado su trayectoria profesional durante las últimas tres décadas.

Tras descubrir la placa con su nombre y apellido, el Ayuntamiento de Alicante ha mostrado un vídeo con la trayectoria deportiva de Novoa, miembro del histórico Calpisa que ganó todos los títulos nacionales a finales de los 70 y jugador de la selección española en 188 ocasiones, participando en los Juegos Olímpicos de Moscú y Los Ángeles.

Berenguer quiso destacar la trayectoria deportiva de Novoa, pero sobre todo la «humana», ya que recordó que es una persona «querida y apreciada por todo el mundo del deporte de la ciudad». «Alicante necesita gente de tu estilo y con ese sentido del humor tan característico. No has nacido aquí, pero siempre serás de aquí», explicó el edil de Deportes.

«Me enamoré de esta ciudad el primer día que llegué, me siento el hombre más feliz del mundo, aquí he logrado todos mis logros profesionales y deportivos» Nacho Novoa - Exjugador de Balonmano

Novoa dijo «no estar seguro de ser merecedor» del homenaje y aseguró que desde el primer día que llegó a la ciudad «me enamoré de ella». «Aquí viví todos los éxitos deportivos a los que se puede aspirar, me casé y está mi familia. Por mucho que busque no puedo encontrar palabras que expresen todo mi agradecimiento a Alicante y a los alicantinos. Me siento la persona más feliz del mundo», concluyó un emocionado Novoa.

La concejalía de Deportes ha elevado a la Junta de Gobierno la propuesta de modificación de la denominación del Pabellón Ciudad Jardín, sito en la calle Economista Germán Bernacer, como Pabellón Ciudad Jardín Nacho Novoa, y, en consecuencia, proceder a su nueva rotulación.

Celebridad

El reconocimiento le llega al irundarra por ser un ilustre del deporte alicantino que, a través del tiempo, «ha contribuido con su esfuerzo y trayectoria al prestigio de nuestra ciudad». Reconocerlo «constituye una puesta en valor para aquellas dotaciones que pasan a ser designadas mediante el nombre de las personas que han llevado a nuestro deporte hasta las más altas esferas».