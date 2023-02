Crevillent quiere ser un referente a nivel nacional en fútbol solidario y adaptado, a través del binomio Ayuntamiento-Juanfran Torres. El exjugador del Atlético de Madrid y la Concejalía de Deportes crevillentina siguen colaborando en iniciativas que unen deporte y responsabilidad social, involucrando a la Fundación de su antiguo equipo y a clubes del nivel del FC Barcelona, el Real Madrid, el Betis o el Valencia.

En este sentido, la localidad alfombrera acogerá un evento y una escuela que tienen como objetivo fundamental la solidaridad y la integración a través del deporte.

Torneo

La primera cita será entre el 31 de marzo y el 1 de abril. La ciudad deportiva que lleva el nombre del reconocido futbolista acogerá la «Finetwork Crevillent Cup», que en esta ocasión destinará todo el patrocinio de la competición a los damnificados por el terremoto de Turquía a través de la asociación AFAD. El concejal de Deportes, Marcelino Giménez, destacaba que «nos sentimos muy orgullosos de poder colaborar con nuestro granito de arena en un momento de urgencia humanitaria como el que está viviendo el pueblo turco en estos momentos».

La «Finetwork Crevillent Cup» volverá a hacer del municipio un referente nacional en el mundo del fútbol. Participarán 13 equipos en las categorías benjamín y alevín. Las novedades entre los competidores serán la suma de clubes como el Real Madrid, el FC Barcelona y el Real Betis. Además, también participarán equipos femeninos.

El año pasado, este trofeo ya contó con equipos de la talla del Atlético de Madrid, el Villarreal, el Valencia, el Intercity, el Levante, el Elche, el Kelme, y, como no, el Crevillente Deportivo. En esta edición también estarán La Nucía y el Eldense.

El edil Giménez aseguraba que «desde el año pasado no hemos parado de trabajar para que este campeonato sea referencia a nivel nacional, y por supuesto, poner a Crevillent una vez más en el mapa en cuanto a organización de eventos deportivos se refiere, como lo hace este campeonato debido a la magnitud y a la calidad de sus participantes».

Por su parte, el alcalde, José Manuel Penalva, resaltaba que «durante dos días Crevillent se convertirá en un referente a nivel nacional en cuanto a fútbol se refiere, en el que las niñas y niños del municipio, y el resto de asistentes, podrán vivir una experiencia que recordarán toda la vida». Y expresaba también que espera que el pueblo se vuelque en este campeonato, ya que la recaudación de las entradas se destinará a fines benéficos.

Donación contra el cáncer

Al igual que el año pasado, la recaudación de la taquilla se donará a «El sueño de Vicky», una fundación que realiza una importante labor en la investigación y la lucha contra el cáncer infantil.

Además de esta iniciativa solidaria por partida doble, Crevillent está ultimando la creación de su primera escuela de fútbol adaptado gracias a un convenio de al menos dos años entre el Ayuntamiento y la Fundación del Atlético de Madrid, y contando como padrino con Juanfran Torres.

Desde el área de Deportes se han puesto en contacto con varias asociaciones de la zona, así como con las locales ADIS y CreviCAT, con motivo de realizar un estudio que constatara la viabilidad de encontrar suficientes niños y niñas con discapacidad física y motora para formar varios equipos.

Crevillent, inclusivo

Giménez resaltaba que «Crevillent no puede considerarse un municipio inclusivo si no se trabaja en todos sus ámbitos, y por supuesto en deporte no podemos quedarnos atrás».

A través de esta escuela, que contará con monitores especializados en fútbol adaptado, los deportistas «trabajarán el respeto mutuo, el sentimiento de pertenecer a un colectivo, la autoestima, el trabajo en equipo y el conjunto de valores y beneficios que el deporte conlleva, sin olvidar la diversión y los beneficios para la salud», remarcaba el edil.

Los participantes en esta pionera escuela tendrán entre 8 y 12 años, aunque no se descarta ampliarlo hasta los 16. La equipación para todos los jugadores será del Atlético de Madrid, ya que se depende de la obra social del equipo de la capital. El edil de Deportes destacaba que la intención es poner en marcha cuanto antes esta iniciativa integradora.