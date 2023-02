Mar Jover cuelga las zapatillas. Uno de los rostros más sonrientes del panorama atlético nacional ha decidido poner fin a su carreras a sus 34 años y tras más de dos décadas al máximo nivel en las que una de sus mayores gestas fue participar en los Juegos Olímpicos de Río. Quiso dejarlo hace tiempo, pero no le convencía hacerlo obligada por las lesiones, por lo que ha esperado a estar recuperada y volver a competir para despedirse como quería. «He querido acabar de la misma forma que empecé, en las pistas», afirma la saltadora de longitud, que tiene claro que el campeonato de España de la próxima semana en Gallur (Madrid) será su última prueba antes de abandonar el alto rendimiento en un deporte en el que ha llegado a la meta a la que aspira cualquier deportista. «Llevaba mucho tiempo dándole vueltas a la cabeza, pero tenía claro que no me quería retirar estando lesionada. Tenía que ser en una pista de atletismo y compitiendo», destaca la deportista alicantina, maestra de Educación Física y forjadora de futuras atletas. Su simpatía, ambición y humildad son valores que le caracterizan y que traslada a cada ámbito de su vida.

El velódromo Luis Puig fue el escenario de un reciente homenaje que le tributó la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana en su último mitin, el Gran Premi Ciutat de València. La olímpica alicantina recibió una placa de una leyenda de la longitud como la saltadora de L’Eliana Concha Montaner. Fue un momento de gran emotividad para Marieta. «Tuve la suerte de compartir competiciones con la que ha sido mi referente», señaló la alicantina, que se emocionó al mencionar a su familia como uno de los apoyos que ha tenido a lo largo de tantos años en el atletismo de alto nivel.

Sobre qué es con lo que se queda de su carrera, lo fácil hubiera sido contestar que los Juegos Olímpicos, pero no. Marieta se queda «con los valores que me ha aportado el deporte». «El respeto, compañerismo, la igualdad...Me quedo con todo eso de mi trayectoria y de lo que me ha enseñado el deporte», señala la saltadora alicantina, que, por supuesto, no puede olvidar la experiencia que supuso participar en unos Juegos Olímpicos. «Es muy importante que los deportistas seamos ambiciosos y participar en Río fue algo muy grande, es el sueño de cualquier deportista», reconoció la alicantina, que se muestra «muy agradecida» por todas las muestras de cariño que está recibiendo ahora que ya tiene fecha para su despedida de la alta competición.

«Me siento una privilegiada por haber hecho lo que me gusta durante tanto tiempo. Por eso he querido retirarme donde empezó todo, en unas pistas y saltando», señaló Marieta, como le gusta que la llamen.

La alicantina acumula participaciones en mundiales y europeos además de un gran número de títulos nacionales. El momento que vivió la deportista en Granada cuando consiguió la mínima olímpica jamás lo olvidará, ya que era una meta que se marcó desde que era niña. Al verla cumplida, no pudo contener la emoción. De hecho, aún se estremece cuando recuerda el momento en el que logró el mágico registro de 6,78m. Detrás de todo, hay muchas horas de trabajo y de sacrificio personal. La próxima semana pone punto y final a una etapa de su vida. No se atreve a vaticinar qué sentimientos tendrá.