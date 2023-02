El presidente del Alcoyano, Toni Justicia, se mostró a favor de «ir de la mano» de la Federación Española de Fútbol para impulsar una gestión rigurosa en la Primera Federación ante las discrepancias surgidas en los últimos días entre los clubes ante la posibilidad de implantar un control económico en la categoría. Justicia teme que la actual fórmula sin un control financiero pueda acabar «con una categoría muy atractiva». Según el presidente del Alcoyano, «así no podemos seguir y hemos de tomar una salida por el bien de la competición». Entiende que si el modelo de control de la FIFA que pretende implantar la Federación Española de Fútbol no es aplicable a la categoría, «tendremos que sentarnos y hablar, lo que no podemos es cerrarnos en una postura y no avanzar. El asunto es lo suficientemente importante para intentar llegar a un acuerdo», explicó. La postura de Toni Justicia se suma a la opinión de Juan Carlos Ramírez, la nueva propiedad del club, quien días atrás se mostró partidario de aplicar un limite salarial. «Alguien debe poner algo de cordura, no puede ser que el 70 por ciento de los clubes estén en disolución y sigan tirando la casa por la ventana a la hora de fichar», dijo. También el técnico Vicente Parras opinó sobre la necesidad de aprobar un control económico en la Primera Federación. «Se trata de una categoría espectacular, un punto por encima de la antigua Segunda B, pero hay que cuidarla», dijo. «No puede ser que te diga una cantidad y luego ya veremos si podemos pagar. Eso es competencia desleal», añadió Parras sobre aquellos clubes que luego no cumplen con los compromisos adquiridos.

El Alcoyano se da un respiro (0-1) Próximo partido El Alcoyano vuelve este domingo (12 horas) a jugar como local, después de dos salidas consecutivas, frente a la Real Sociedad B y su alineación volverá a estar condicionada hasta el último momento por las molestias físicas que arrastran varios jugadores y por la vuelta al equipo del delantero Raúl Alcaina. Vicente Parras recupera gol para el domingo, puesto que podrá contar con Alcaina, una vez que el atacante valenciano, máximo goleador del equipo con seis dianas, cumpliera en Calahorra el partido de sanción por acumulación de tarjetas. En cambio, el técnico del Alcoyano puede perder poder físico con la baja de Rubén Lobato, que el domingo se retiró en el tramo final del choque por unas molestias musculares tras estrenarse como titular en Calahorra después de ser el primer fichaje en el mercado invernal. La presencia del zaguero madrileño estará en función de las sensaciones a lo largo de la semana. Parras también se volverá a quedar por segundo partido consecutivo sin el mediocentro Imanol García, que aún no está recuperado del golpe que sufrió en el dedo del pie derecho en el último partido en El Collao. También es duda y su presencia en el once dependerá de su evolución a lo largo de la semana es Liberto Beltrán, que se cayó en el último momento de viajar a Calahorra y fue baja para tratar de no forzar y ver la posibilidad de que el domingo frente a la Real Sociedad B pueda reaparecer. Quien volvió a jugar después de muchas semanas fue Adrián Armental, quien entró en el tramo final del choque en Calahorra en sustitución precisamente de Rubén Lobato y demostró que se encuentra mejor de su tobillo que le ha tenido inactivo el último mes y medio.