Encuentro de notable alto del Lucentum ante el líder que pagó con la derrota el apagón ofensivo que sufrió en el último cuarto y que permitió al Palencia endosar un parcial de 18-2 que fue definitivo. Brillante encuentro del conjunto de Monclova salvo en ese tramo que coincidió además con la lesión de Blaylock, que tuvo que retirarse de la pista. El HLA obligó al equipo de Rivero a sufrir hasta el final. Tres triples consecutivos del Lucentum en los últimos dos minutos comprimió el marcador, pero las esperanzas reales de remontada se agotaron con el duro parcial. Pesó el bloqueo en anotación y el flojo rebote ofensivo ante un rival temible al que se le plantó cara hasta casi el final.

El HLA mantuvo el pulso al Palencia en unos primeros minutos de intercambio de canastas que acabó favoreciendo a los alicantinos después de superar un 0 de 7 en triples. Un triple de Matulionis cuando el conjunto de Rivero comenzaba a distanciarse (15-10) hizo reaccionar a lo grande al Lucentum para conseguir un parcial de 0-11 que situaba un esperanzador 15-21 en el marcador. Un triple de Germán Martínez en un despiste defensivo recortó distancia al Palencia para llegar con un buen 18-21 al final del primer cuarto. El 1 de 10 en tiros de tres lastró el arranque de un HLA que jugó a un gran nivel los primeros diez minutos.

Un triple de Matulionis y una gran canasta de Chapela abrió de la mejor forma posible el segundo acto para el Lucentum. De las buena sensaciones que desprendió el 20-26 se pasó a un 26-28 y tiempo muerto de Monclova después de fallar varias acciones en el rebote ofensivo que aprovechó el Palencia para hacer daño. Un triple de Steinarsson tras una posesión caótica permitió al Lucentum coger oxígeno ante un Palencia que no concedía ni un respiro. El base islandés anotó otro triple y el HLA logra su mayor renta (29-37) favorecido además por una técnica al exlucentino Devin Schmidt. Wintering asumía con acierto la responsabilidad del Palencia, pero el conjunto de Monclova mantenía bien el pulso al encuentro con un espectacular Gatell. Los de Rivero cerraron bien el acto recortando distancias de nuevo con una canasta de Wintering para llegar al descanso con un 39-42. Impecable la primera parte de Gatell con 9 puntos y 4 rebotes para 16 de valoración sin ningún fallo.

El tercer cuarto arrancó igual que acabó el segundo, con un triple de Wintering para empatar el partido. No empezó bien el HLA y con un 8-2 de parcial Monclova se ve obligado a pedir tiempo muerto antes de que las cosas empeoraran (47-44). El Lucentum no se fue del partido ni mucho menos. No podía el líder con el aguerrido equipo alicantino y las diferencias eran mínimas. El intercambio de golpes era constante con un Lucentum que amenazaba la imbatibilidad del Palencia en su casa. Dos triples consecutivos de Chapela, el segundo en el último segundo, dieron cuatro puntos de ventaja al HLA antes de afrontar el definitivo cuarto (64-68). Al contrario de lo que sucedió en la primera parte, el conjunto alicantino encontró la inspiración desde el perímetro.

La lesión de Blaylock fue un contratiempo para el Lucentum pero el equipo no se descompuso y siguió plantando cara hasta que Chumi Ortega anotó un triple clave. Era el 75-70 a falta de cinco minutos y tiempo muerto de Monclova. Momento delicado. El HLA sufrió un apagón en ataque en el tramo más importante y otro tiro de tres de Wintering desvanece casi por completo las esperanzas de victoria. Un 18-2 de parcial fue letal. El Lucentum anotó a la desesperada tres triples seguidos pero solo sirvieron para maquillar el resultado tras un mal cuarto alicantino.

Ahora de nuevo parón de la competición para regresar en marzo con un atractivo HLA-Burgos.