La reaparición de Rafael Nadal se retrasará unas semanas más después de que el exnúmero 1 mundial haya confirmado su retirada de la exhibición que tenía prevista jugar con Carlos Alcaraz el próximo 5 de marzo en Las Vegas. El tenista manacorense continúa su recuperación de la lesión isquiotibial de su pierna izquierda que sufrió en el pasado Open de Australia en la segunda ronda del partido que le enfrentó al estadounidense Kenzie McDonald.

La baja de la exhibición de Nadal en Las Vegas hace también improbable que pueda jugar el Masters 1.000 de Indian Wells que comienza el 8 de marzo y tampoco el Masters 1.000 de Miami (22 de marzo). El plazo de recuperación del actual número 6 mundial de su lesión en la cadera había sido valorado entre seis y ocho semanas después de la última revisión que pasó en Barcelona en la clínica Teknon. La plaza de Nadal en la millonaria exhibición de Las Vegas la ocupará el ganador del partido que jugarán los estadounidenses Taylor Fritz y Francis Tiafoe.

Un duro golpe

Tras su lesión en Melbourne, Nadal se mostraba "hundido" por una nueva lesión, la tercera consecutiva en los últimos tres Grand Slams que ha jugado. "Al final son golpes y llevo ya muchos. Hay que mirar hacia adelante y la vida me trata demasiado bien como para quejarme. Deportivamente son muchas cosas que van sucediendo y que bueno, muchas cosas que me quitan de la opción de luchar por mis objetivos. Es una realidad, y voy a seguir luchando. No voy a renunciar a nada, es el principio de año, pero es como un combate de boxeo y ahora estoy noqueado, pero tengo la calma y la tranquilidad como para ver las cosas con perspectiva aunque ahora sea un momento complicadillo", dijo en una entrevista en Eurosport.

Nadal , que sigue su plan de recuperación en su academia de Manacor, se plantea ahora su retorno al circuito en la gira europea de tierra para preparar el torneo de Roland Garros donde defenderá el título. El 14 veces campeón en París podría reaparecer en el torneo de Montecarlo (9 de abril) para disputar seguidamente los torneos de Barcelona (17 de abril), Madrid (26 de abril) y Roma (10 de mayo). La ausencia en Acapulco e Indian Wells, donde acumuló 1.100 puntos en 2022, le hará salir del 'top ten', después de empezar el año como número 2 mundial.