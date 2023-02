El Eldense continúa liderando la clasificación del Grupo 2 de la Primera Federación tras vencer, de penalti, al Sabadell en un partido igualado en algunos momentos, pero dominado en términos generales por el conjunto de Fernando Estévez, ante un rival que terminó con diez por la expulsión en el minuto 84 de Alberto Fernández, acción que provocó también la roja a su técnico, Miki Lladó, por protestar.

El equipo de Elda afrontaba su partido como segundo clasificado debido a la victoria del Castellón por 2-1 en su partido matinal ante el Atlético Baleares. Suponía una presión extra para los de Estévez, que se veían obligados a sumar los tres puntos para recuperar el liderato. Una prueba de fuego que solventó con nota, ya que el equipo azulgrana mostró una gran seriedad durante todo el encuentro, no se dejó atenazar por los nervios y logró el triunfo que le devolvía el primer puesto.

Comenzó el partido con un susto para el Eldense, ya que a los cinco minutos, salió rozando el palo un disparo de Alberto Fernández. Se repuso bien el Eldense con un ataque fluido y continuo que no dejaba jugar al rival, pero no hubo una acción clara de peligro hasta llegado el minuto 15, cuando Núñez combinó con Correia para que se produjera un chut que se marchó alto por poco.

Viendo que no era posible lograr remates cercanos, Sergio Ortuño lo intentó desde muchos metros, sobrepasado el minuto 20, y casi logró sorprender a Adrián Ortolá. El balón se marchó fuera, muy cercano a la escuadra.

También se marchó rozando el poste un centro posterior de Cris Montes al segundo palo y Adrián Ortolá se lució para evitar el gol a remate de Nieto de cabeza en un saque de esquina, en unos minutos de claro dominio local, que no sirvieron para cambiar el empate sin goles al término de la primera mitad en la que el conjunto catalán centró más su juego al contragolpe.

Tras el descanso, el Eldense continuó buscando la portería contraria con asiduidad, pero fue el Sabadell el equipo que tuvo la ocasión más clara con un remate al larguero por parte de Alberto Fernández en el minuto 54 que hizo temblar las posibilidades locales de recuperar el liderato.

Penalti y gol

Pero la respuesta del Eldense no se hizo esperar, y llegó mediante un penalti por manos de Guillem Molina que no perdonó Cris Montes. El extremo azulgrana engañó a Adrián Ortolá en su lanzamiento desde los once metros, para adelantar a su equipo en el marcador y hacer que recuperase el primer puesto del grupo.

Las cosas se le pusieron bien al equipo de Fernando Estévez con el gol, pero aún se le puso más de cara cuando en el minuto 84 fue expulsado con roja directa Alberto Fernández por cometer falta sobre Joel Jorquera. Una decisión arbitral que desató las protestas del técnico arlequinado, Miki Lladó, que se ganó también la expulsión.

El partido terminó sin más consecuencias, con un Eldense que se mantiene invicto como local y que en la próxima jornada deberá viajar hasta Tarragona para enfrentarse al Nàstic, un equipo que afrontará dicho duelo con la necesidad de puntuar para alejarse de los puestos de descenso.

FICHA DEL PARTIDO

ELDENSE: Guille Vallejo, Toni Abad, Cris Montes (Fran Carnicer, 79’), Sergio Ortuño (Jesús Clemente, 79’), Manu Nieto, Carlos Hernández, Miguel Núñez (Álex Bernal, 58’), Diego González, Rubén Correia, Juanto Ortuño (Pedro Capó, 69’) y Cristian López (Joel Jorquera, 58’).

SABADELL: Adrián Ortolá, Pau Resta (Sergi Altimira, 67’), César Morgado, Guillem Molina, Moha Keita, Cristian Herrera (David Astals, 66’), Ricard Pujol, Raúl Baena (Armando Corbalán, 46’) (Jaume Piñol, 79’), Adán Gurdiel (Marc Vargas, 66’), Alberto Fernández y Álex Sala.

GOL: 1-0 (66’) Cris Montes, de penalti.

ÁRBITRO: Salvador Lax Franco. Amonestó a Miguel Núñez, César Morgado, Álex Sala y Adrián Ortolá. Expulsó a Alberto Fernández (84’) y Miki Lladó (entrenador del Sabadell, 85’).

ESTADIO: Nuevo Pepico Amat.