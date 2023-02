El líder conserva su posición. La dura derrota en Castalia de hace nueve días no afectó en esencia al juego del equipo, que el domingo se impuso al Sabadell en un encuentro duro al que el entrenador del cuadro catalán se encargó de rebosar de polémica. Miki Lladó aseguró –después de que su equipo perdiera 1-0 por un penalti «dudoso» y acabara con diez por la expulsión de Fernández en el tramo final– que al Eldense le beneficiaban los arbitrajes gracias a lucir en la camiseta Finetwork, la empresa fundada por el presidente del equipo azulgrana, Pascual Pérez.

El joven preparador de San Cugat del Vallés no se mordió la lengua a la hora de explicar los motivos que, a su juicio, propiciaron el triunfo local. «La roja ha sido la guinda al arbitraje. No sé cómo funciona, creo que es Finetwork el patrocinador también de la Federación Española... pues aquí lo tenemos... se nota... todo va bien, todo de puta madre, el Eldense sigue líder y nosotros en descenso», respondió en su valoración del resultado final.

«La expulsión de mi jugador fue la guinda del arbitraje... Finetwork también es el patrocinador de la RFEF, aquí lo tenemos, se nota, todo va bien, ellos son líderes y nosotros estamos en descenso» Miki Lladó - Entrenador del sabadell

La sombra de sospecha sobre el presunto trato de favor que recibe el cuadro del Baix Vinalopó lo zanjó rápido Fernando Estévez en su comparecencia posterior , en la que emplazó a los servicios jurídicos del Eldense a tomar medidas legales contra el técnico catalán por «una acusación tan grave». Después quiso dejar claro, además, que el vínculo que unía a la tecnológica alicantina con la RFEF «dejó de estar en vigor hace muchos meses», dando más fuerza a su argumento de la necesidad de querellarse contra Lladó.

El barcelonés, unas horas después, trató de enmendar su error mostrando su arrepentimiento durante una entrevista en la cadena SER: «Es un equipo que va líder por méritos propios, yo no tengo que hablar de cosas que no corresponden a razón alguna. Fue un momento bastante desacertado, parte de la frustración y del enfado. No puedo estar contento», reconoció. «No hay que vincular ni a un club ni a una empresa, entono el mea culpa y traslado mis disculpas públicas», aclaró después de admitir que estaba preparador para recibir un «castigo» por sus desafortunadas afirmaciones.

De momento, el Eldense, centrado en la Liga, en conservar su liderato para garantizarse el ascenso a Segunda al final de curso, no ha confirmado que vaya a iniciar trámites para cargar legalmente contra el entrenador del Sabadell, dando por buenas, de momento, la disculpa radiofónica.

El Deportivo afrontó el partido con el Sabadell con máxima presión después de que el equipo castellonense le hubiera arrebatado provisionalmente su condición hegemónica dentro del grupo 2 de Primera RFEF. Pese ello, el conjunto de Estévez no falló y sumó los tres puntos gracias a un gol de Cris Montes al transformar un penalti por mano en el segundo tiempo que muy protestado por los visitantes al considerar que el contacto, que lo hubo y fue muy claro, era involuntario.

Con esta victoria, el Eldense acumula dos meses al frente de la clasificación después de desbancar precisamente al Castellón el pasado 18 de diciembre en la jornada previa al parón navideño.

De hecho, el conjunto alicantino finalizó el año 2022 como líder y logró el título honorífico de campeón de invierno al terminar la primera vuelta del campeonato en lo más alto de la tabla.