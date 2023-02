El capitán del TM Benidorm, Carlos Grau, dejará la práctica del balonmano profesional tras el partido de este sábado en el Palau ante el Blendio Sinfín, según ha anunciado este jueves la entidad benidormense.

Grau, único jugador que ha permanecido en el equipo desde su primera temporada en la Asobal, deja el balonmano al no poder compatibilizarla con su actividad profesional.

El jugador, de 36 años, llevaba tiempo meditando la posibilidad de abandonar el balonmano, según explica el club, y el sábado, tras el encuentro ante el conjunto cántabro y ante su afición, pondrá fin a una carrera de 20 años.

Grau, formado en la cantera del Benidorm, ha disputado un total de 363 partidos en la Liga Asobal repartidos entre el conjunto benidormense, Altea, Puerto de Sagunto y Huesca con un bagaje de 756 goles, de los que 438 los anotó con su actual equipo.

"Ha sido un verdadero placer el poder acabar mi trayectoria deportiva profesional aquí en Benidorm, mi ciudad y con mi gente", afirmó el capitán.

"Han sido unos años muy bonitos en los que hemos conseguido grandes retos y alcanzar todos los objetivos con el Club Balonmano Benidorm. Me quedo y me llevo a toda la gente con la que he podido compartir vestuario y que ha pasado por aquí. Han sido buenos compañeros y mejores amigos", repasó Carlos Grau.

El club, en una nota pública, ha deseado "suerte" a su capitán en la nueva etapa profesional y ha mostrado su convencimiento de sus caminos se volverán a cruzar "con otros objetivos comunes".