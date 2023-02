Ya está todo preparado en el campo de "El Pantano" de Villajoyosa para vivir este sábado (17 horas), una tarde inolvidable de rugby. La selección española femenina intentará conseguir su séptimo título consecutivo de campeona de Europa de rugby-15 y el décimo de su historia. “Las Leonas”, como se les conoce popularmente al combinado nacional, son las selección con más títulos europeos de todos los deportes femeninos en España.

El Campeonato de Europa es el torneo de las selecciones europeas que no compiten en torneo del “VI Naciones Femenino”, conformado por Francia, Inglaterra, Irlanda, Escocia, Italia y Gales. Al margen de esos equipos, la selección española es la gran dominadora del rugby europeo.

“Las Leonas”, que contarán con el apoyo de la gran afición al rugby que hay en La Vila y en toda la provincia de Alicante, buscarán un nuevo entorchado europeo frente a Suecia. El combinado español, entrenado por Juan González, llega a este partido en un proceso de renovación generacional y tras una contundente victoria 70-0 ante Países Bajos el pasado 19 febrero en el campo "Pins Vens" de Sitges.

Por su parte Suecia se presenta en tierras jonenses tras caer derrotadas ante Países Bajos 38-12. Las suecas ocupan la plaza en la Primera División del Campeonato de Europa dejada por Rusia, por las sanciones políticas que ha recibido tras entrar en guerra con Ucrania.

En caso de conseguir la victoria ante Suecia, España se alzaría con la preciada corona. Desde el año 2013 y salvo en 2014 y 2015, que no participó; y en 2017, que no se celebro por coincidir con el Mundial de Irlanda, “Las Leonas” se han proclamado campeona europea. La segunda selección con más títulos es Inglaterra, con cinco, pero desde 2012 no participa e el Europeo porque disputa el “VI Naciones”.

Juan González ha convocado para este decisivo partido un renovado grupo de jugadoras que, en tres semanas, va a disputar tres partidos. Comenzó con la derrota ante Italia, del VI Naciones, por 4-22. Luego, en Sitges venció a Países Bajos, por 70-0. Y ahora llega el encuentro frente a Suecia con el título de campeonas de Europa en juego.

Antes de estos choques, esta selección española de rugby XV llevaba sin juntarse cerca de medio año. Un hándicap al que había que sumar la casi decena de caras nuevas y jóvenes talentos que hay en este grupo. Con ello, uno de los objetivos del entrenador era recuperar el nivel de intensidad que tenía España antes de este parón de seis meses. Poco a poco se está cogiendo velocidad y ante Suecia se deberá refrendar ello y con el premio final de poder levantar el décimo entorchado femenino.

La convocatoria de la selección española está compuesta por Marta Estellés, Cristina Blanco (capitana), Marieta Román, Anna Puig, Kasandra Sylla, Lucía Gayoso, Vico Gorrotxategui, Carmen Castellucci, Lucía Díaz, Zahía Pérez, Marta Carmona, Maíder Aresti, Alba Vinuesa, Claudia Pérez, Claudia Peña, Inés Antolínez, María Miguel, Sidorella Bracic, Cristina García, Alba Capell, Alba Alpín, Inés Bueso y Cecilia Huarte.

El combinado nacional está concentrado en el hotel "Allon Mediterrania" de La Vila, en primera línea de la playa Centro. Un lugar especializado en turismo deportivo, donde se concentran numerosos equipos de rugby.

El encuentro entre España y Suecia, en el campo de "El Pantano" está organizado por el Costa Blanca Club de Rugby, en colaboración con la Federación Española de Rugby, y cuenta con el apoyo y el patrocinio del Ayuntamiento de Villajoyosa, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana, la Diputación Provincial de Alicante y el Patronato Turismo Costa Blanca.

La entrada-donativo cuesta diez euros y los jóvenes menores de 16 años tendrán el acceso gratuito.