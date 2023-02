El encuentro de este sábado, a partir de las ocho de la tarde, en el Palau d’Esports l’Illa, no será un partido cualquiera para el TM Benidorm. Será un día para no olvidar para el capitán del conjunto benidormense Carlos Grau Cussac. Su el último día con la rutina pre partido, sus últimos 60 minutos sobre la pista y su despedida de la afición.

A pesar de la emotividad que va a presentar el encuentro, no deja de ser muy importante para el conjunto de Fernando Latorre. El TM Benidorm necesita ganar al Blendio Sinfín Santander para alejarse de la zona peligrosa de la clasificación de la Liga Asobal. Los cántabros no van a ser un rival fácil. Llegan al Palau d'Esports L'Illa con una dinámica sobresaliente, después de tres victorias en sus últimos tres partidos; y con su portero, Mohamed Aly, que esta con unos porcentajes impresionantes como el 51% conseguido en la anterior jornada frente al Cisne. Eso hace presagiar un encuentro muy igualado, en el que los benidormenses tendrán que trabajar duro para intentar conseguir dos puntos, que darían cierta tranquilidad en la competición nacional. Los benidormenses llegan con muchos golpes y con las fuerzas bastante justas después del intenso mes de febrero que se esta teniendo, con los partidos de la Liga Asobal y la EHF European Cup. En principio, todos los jugadores de la plantilla estarán a disposición de Latorre. Por primera vez en toda la temporada, Pepe Oliver podría contar con minutos después de la operación de hombro a la que fue sometido el pasado verano. El técnico del TM Benidorm avisa de que "será un encuentro complicado. el Sinfín está consiguiendo resultados muy igualados y ha iniciado la segunda vuelta a un nivel esplendido. Sabemos de la importancia del partido y de la importancia de conseguir los dos puntos. Vamos a pelear con todo para conseguir la victoria".