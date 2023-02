Pau Gasol (Barcelona, 1980) ya ha empezado a contar con cierto nerviosismo los días que restan para el próximo 7 de marzo, cuando los Angeles Lakers retirarán su camiseta con el número 16, coincidiendo con el partido que les enfrentará a Memphis Grizzlies, el equipo en el que arrancó su exitosa carrera el de Sant Boi, procedente del Barça. El ex pívot explica para SPORT sus sensaciones sobre lo que le llega.

¿Pau, te podías imaginar nunca que tu número sería retirado en los Lakers?

Ni me lo podía imaginar nunca. Sin duda, supera mi visión de lo que podía llegar a alcanzar y es un mensaje de que si se hacen las cosas bien, puedes conseguir cualquier cosa por más difícil que parezca. Sin duda se trata de un gran honor, y todavía me cuesta asumir y entender la magnitud de lo que significa este acto.

¿Cómo crees que reaccionarás en ese momento?

Supongo que lloraré, porque me pasarán por el cuerpo un serie de sensaciones muy intensas que se juntarán en ese momento. Cada día que se acerca mi cuerpo lo acusa…

¿Será unos minutos muy especiales, no?

Sin duda. Mi intención es dar las gracias a mucha gente, que todo el mundo que me ha ayudado, especialmente mi familia, se sientan partícipes de ese momento. La inmortalización de tu nombre con ese grupo de jugadores tan selecto, es difícil de describir.

¿Crees que podías haber ganado algún título más con Kobe?

Evidentemente me hubiera gustado ganar más, pero no lo sé. La vida hay que juzgarla por lo que has conseguido y agradecer a todos los que han estado en mi camino para lograrlo, y es que ganar dos títulos consecutivos de la NBA no es nada fácil.

Una relación especial

¿Qué hizo tan especial la relación con Kobe Bryant?

Nos complementamos muy bien. Nuestro ‘timing’ en la pista era bestial, al igual que nuestro deseo de ganar, de ser el mejor jugador. Los resultados nos acompañaron, y esa relación en la pista trascendió fuera, y la sigo teniendo con su familia.

¿Supongo que la culminación a todo este momento que vives sería entrar en el Salón de la Fama?

Como reconocimiento a mi carrera en la NBA; no hay nada más grande. Hace muy poco me nombraron finalista y sería una elección que unido a lo que voy a vivir con los Lakers, lo hacen difícil de procesar.

¿En el All Star tuvo protagonismo. Se ve cerca de tener protagonismo en alguna franquicia de la NBA?

La NBA me sigue atrayendo y me encanta explorar opciones de futuro, y es verdad que ya tengo alguna franquicia en mente. Varios equipos tienen interés pero todavía no se puede concretar nada.

Pau, lideras muchos proyectos. ¿Cómo llegas a todo?

Pues con un deseo y una ilusión por hacer las cosas que me interesan y me apasionan aunque lo consigo gracias al apoyo de mi familia y porque cuento con un extraordinario equipo de trabajo. No hay más secretos.

¿Ahora buscas también tiempo para el golf?

Si, me encantó la experiencia con los profesionales y seguramente no será la última.