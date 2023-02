Triunfo y mucho oxígeno para el Intercity tras derrotar a un Castellón que estaba invicto desde que Albert Rudé se había hecho cargo del equipo (5 partidos, 9 contando la etapa final del anterior entrenador) y que se vio superado por los hombres de Gustavo Siviero, quienes supieron aprovechar los desajustes defensivos de su oponente para ganar confianza y seguir su buena línea, ya que acumulan su cuarto partido sin conocer la derrota.

🔥 𝗡𝗢 𝗗𝗨𝗗𝗘𝗡 𝗗𝗘 𝗘𝗦𝗧𝗘 𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗢 😍 pic.twitter.com/TQrKJ1zA3l — 𝗖𝗙 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗖𝗜𝗧𝗬 (@CFIntercity) 25 de febrero de 2023

Mientras los dos equipos se tanteaban y trataban de adaptarse al pésimo estado del césped del Antonio Solana, el Intercity se encontró con un doble regalo que desenvolvió con gusto para ponerse con ventaja en el marcador.

Un envío en largo desde la defensa de los alicantinos, más melonazo que pase «beckenbaueriano», provocó el error tanto de Granero en el despeje como de Iago Indias a la hora de defender la posición con Xemi. Este anduvo rápido para aprovechar las deficientes acciones de sus rivales y superar a un desesperado Alfonso con un toque sútil.

La ventaja hizo que los de Siviero se asentaran atrás y comprobaran como el Castellón no daba con la tecla para generar ocasiones, más allá de algún disparo lejano y de un lanzamiento de falta de Cristian que dio en el lateral de la red. Los «hombres de negro», por su parte, gozaron de dos claras ocasiones para doblar su ventaja, pero les faltó rematar.

Primero Cristo puso un centro envenenado desde la izquierda al que no llegaron por poco ni Xemi ni Soldevila. Tampoco la tocó ningún defensa. Cualquiera de las tres variables es muy posible que hubieran terminado en gol, salvo parada providencial del meta visitante. Poco después, Pol Roigé botó un córner desde la derecha y nuevamente Xemi, en todas las acciones ofensivas de su equipo, peinó el esférico. Su remate no llevaba peligro, pero encontró a Undabarrena totalmente libre de marca en el área pequeña. Sin embargo, el vasco no logró remachar.

Justo antes del descanso, el Castellón despertó con dos opciones de Fabrício, ambas fabricadas por él mismo más que por el juego colectivo albinegro. En una galopada se zafó de dos oponentes gracias a su potente zancada y le faltó poco para driblar o provocar el penalti de Manu Herrera, pero únicamente le dio para desviar el balón sin dirección a portería. En la siguiente puso a prueba al portero madrileño, tras empalmar con fuerza desde la frontal al aprovecharse de un mal despeje.

Del frenetismo tras el 1-1 a la tranquilidad con el 2-1

El Castellón reinició mejor el duelo y empató pronto, tras una buena combinación colectiva ejecutada dentro del área por Kochorashvili, poco vigilado. El tanto del empate animó el envite y durante bastantes minutos pudo marcar cualquiera. La más clara del Intercity la tuvo Soldevila, pero Alfonso evitó el 2-1 con una gran parada cuando la parte de la grada local celebraba ya el gol.

El frenetismo se fue diluyendo, algo que benefició al Intercity. Además, cuando más tranquilo parecía el partido, llegó la acción que dejó los tres puntos en Alicante. Emre lideró un ataque, abriendo a la izquierda a Cedric. Este metió un centro en el área, ante el que Granero e Indias volvieron a mostrarse muy poco expeditivos. Esa falta de contundencia la aprovechó Etxaniz para ejercer de «9» y anotar un gol que dio la victoria, mucho aire al Intercity y que rompe la imbatibilidad del Castellón con Rudé en el banquillo. En la última acción, con los visitantes volcados, Cedric cerró el marcador en una contra dirigida por Soldevila, que se mostró muy generoso con su compañero.

FICHA DEL PARTIDO

INTERCITY: Manu Herrera; Guillem, Undabarrena, Bellotti (Emre, 62’), Pol Roigé Cedric, 62’), Vadik, Álvaro Pérez, Xemi (Etxaniz, 77’), Soldevila, Cristo (Ferroni, 46’) y Burlamaqui (Nsue, 77’).

CASTELLÓN: Alfonso; Granero, Kochorashvili (Koné, 66’), Antón (Óscar Gil, 66’), Cristian, Fabrício, Manu Sánchez, Iago Indias, De Miguel (Suero, 18’), Raúl Sánchez y Calavera (De León, 85’).

GOLES: 1-0 (7’) Xemi. 1-1 (54’) Kochorashvili. 2-1 (80’) Etxaniz. 3-1 (93’) Cedric.

ÁRBITRO: Álvaro Rodríguez Recio. Amonestó a Cristo, Guillem y Nsue.

ESTADIO: Antonio Solana.