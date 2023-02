El atleta de Ibi Javier Mirón consiguió la semana pasada la medalla de bronce en la prueba de los 800 metros del Campeonato de España de Pista Cubierta con una espectacular marca de 1.45.98, lo que le ha permitido lograr la mínima para el Europeo, que se disputa este fin de semana en Estambul.

Ha sido un premio a un gran esfuerzo después de pasar un auténtico “calvario” de año y medio con continuas lesiones. Con 21 años era el gran favorito para ganar el Campeonato de Europa sub’23 y tenía la mínima para los Juegos Olímpicos de Tokio. La pandemia del Covid le impidieron estar en esas dos importantes citas. Y luego llegaron las lesiones… Ahora, con 23 años, quiere volver a estar entre la élite del mediofondo y quiere intentar conseguir una medalla en tierras turcas.

¿Cómo se encuentra de cara al Campeonato de Europa del fin de semana?

La verdad que muy bien y con muchas ganas. Después de tres carreras de alto nivel, en la semifinal y la final del Campeonato de España y en el Meeting de Madrid del pasado miércoles, he bajado un poco la intensidad de los entrenamientos y durante los últimos días solo estamos haciendo algunas pinceladas de calidad.

¿Se esperaba conseguir la medalla de bronce en el Nacional y hacer la mínima para el Europeo?

Sabía que estaba bien y que tengo un buen final. Éramos cinco atletas que cualquiera podía ganar y lograr medalla. No esperaba una carrera tan rápida. Rebajé casi dos segundos mi marca personal (1.45.98) y eso me permitió hacer la mínima para el Europeo. Pero lo más importante es que me sentí bien y estuve ahí con los mejores.

¿Ha sido una sorpresa su convocatoria para estar en Estambul?

Al quedar tercero en el Campeonato de España y haber ganado al cuarto (Adrián Ben) por puesto sabía que tenía posibilidades. Además demostré en una carrera rápida que estoy mejor que los demás aspirantes. Si hubiese sido una carrera lenta, con muchos codazos y que se decide al final, igual los criterios técnicos deciden otra cosa. Confiaba en estar, aunque de tanto tiempo sin competir tenía alguna duda de lo que pudiera decidir la Federación Española. Al final, Mariano García ha renunciado y vamos los tres siguientes Saúl Ordóñez, yo y Adrián Ben y es una gran alegría.

¿Con qué objetivo acude al Europeo?

Gracias a estos Campeonatos de España estoy con mucha confianza. He estado entre los primeros en una prueba en la que hay un gran nivel. Mariano García es campeón del mundo, Saúl Ordóñez ha sido bronce en un Mundial de pista cubierta. Adrián Ben ha sido finalista mundial y olímpico. Esta entre ellos me deja un buen sabor de boca, porque son gente muy buena que están en el top mundial. Mi objetivo en el Europeo es intentar pasar las eliminatorias sin mucho desgaste y en las semifinales dar todo para tratar de clasificarme para la final.

¿Se ve con posibilidades de conseguir una medalla?

Todo lo que me está viniendo en los últimos días ha venido de repente, porque llevaba mucho tiempo sin competir al más alto nivel. He entrenado y me he preparado mucho, porque, si no, no hubiera conseguido la marca que he hecho y la mínima. Todo es posible. Va a ser difícil porque es un Campeonato de Europa y habrá gente muy buena y con mucha experiencia. Pero voy con ganas de intentarlo.

¿Cómo ha sido este año y medio que ha estado fuera de las pistas?

La verdad que ha sido bastante calvario. Ha habido momentos en los que no entendía lo que pasaba. Empezaba a encontrarme bien entrenando y el atletismo me daba otra ostia y volvía a tener molestias. Al final decidimos no competir en 2022, recuperame bien y centrarme en la temporada de 2023 sin esas prisas por llegar al Campeonato de España de Nerja. Al final fui mejorando. Comencé corriendo 1.500 y mejoré cinco segundos mi marca personal en pista cubierta y, poco a poco, he ido encontrando mejores sensaciones en todas la carreras. Fui al Meeting de Mondeville (Francia) en busca de la mínima para el Europeo y me quedé en 1.49.51. La carrera fue lenta y las liebres no cumplieron los pasos establecidos, pero terminé muy contento porque gané. Y luego llegó el Campeonato de España y pudo conseguir la mínima y mi mejor marca (1.45.98).

Después de tanto tiempo, ¿se ve de nuevo en la élite europea y mundial?

Tengo muchas ganas. Hace mucho tiempo que no era internacional absoluto y no acudía a una gran competición. Tenía la mínima para los Juegos de Tokio y se aplazaron por el Covid y luego vinieron las lesiones. Volver a ponerme la Roja me hace muy feliz.

¿Su objetivo para esta temporada era ya la pista cubierta? ¿O estaba pensando más en la temporada al aire libre?

La verdad es que estábamos pensando más en la temporada al aire libre e intentar poder estar en el Mundial. No me he puesto unas zapatillas de clavos hasta el mes de enero y no sabía cómo iba a reaccionar el tendón. Pero los resultados que estoy consiguiendo en pista cubierta me dan mucha confianza y me hacen muy feliz para seguir y continuar mejorando de cara a las pruebas al aire libre.

¿Dónde realiza sus entrenamientos? Es de Ibi y entrena en Onil…

Mi entrenador está ahora dirigiendo a chavales cadetes en Alcoy y voy muchos días allí. En Onil también hago entrenamientos de calidad un par de veces por semana y el resto de la preparación física la hago en Ibi.