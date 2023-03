Arranca el Europeo de atletismo en pista cubierta con dos nombres propios para la provincia de Alicante: Jorge Ureña y Javier Mirón. El primero ha sido dos veces subcampeón (2017 y 2021) y una campeón (2019) de Europa de heptatlón y recientemente ganó su quinto título nacional acercándose a su récord de España. Con 6173 puntos, ocupa la tercera posición del ránking continental en 2023. Por su parte, Mirón está a punto de debutar como internacional absoluto con la selección española. Una especie de milagro deportivo tras meses de pesadilla en forma de lesión. Ureña afronta con gran ilusión esta competición. Así lo afirmó en declaraciones a la web del Proyecto FER: «Ya han transcurrido 6 años desde que logré el récord de España y ya es momento de atacarlo. No veo imposible rebajarlo en Estambul, pero, para ello, deberé hacerlo todo perfecto, como lo hice en Praga en 2017».

El atleta de Onil también viene de superar una lesión. « Lo mejor del Campeonato de España fueron las sensaciones que experimenté durante toda la combinada. Dolor fuerte como el de antes no ha habido. Si acaso, unas leves molestias en el tobillo, lo cual lo atribuyo a una readaptación de la musculatura. Todo ello me genera mucha ilusión», señaló Ureña al FER. Por su parte, Javier Mirón se mostró muy ilusionado y con gran ambición. «Gracias a estos Campeonatos de España estoy con mucha confianza. He estado entre los primeros en una prueba en la que hay un gran nivel. Mariano García es campeón del mundo, Saúl Ordóñez ha sido bronce en un Mundial de pista cubierta. Adrián Ben ha sido finalista mundial y olímpico. Estar entre ellos me deja un buen sabor de boca, porque son gente muy buena que están en el top mundial. Mi objetivo en el Europeo es intentar pasar las eliminatorias sin mucho desgaste y en las semifinales dar todo para tratar de clasificarme para la final, afirmó el atleta a este periódico.

La delegación española está compuesta por 29 atletas (19 hombres y 10 mujeres), entre los que se encuentran cuatro de los cinco medallistas en el pasado Europeo de Torun 2021, empezando por el campeón continental de 400 metros Óscar Husillos. El palentino ha recuperado su mejor nivel en la pista cubierta este curso y llega en racha tras batir el récord de España y lograr en Madrid la tercera victoria en el circuito de pista cubierta de World Athletics de su carrera, la primera desde 2019. Adel Mechaal, bronce europeo en Torun 2021 en 3.000, buscará mejorar su posición de hace dos años avalado por los 7:30.82 con los que batió el récord de Europa en 2022 y que este año le arrebató Katir. Este invierno, su excelente rendimiento, ha estado coronado por la impresionante marca lograda en Birmingham en 1.500 (3:33.28) y que supuso batir el récord nacional de la distancia bajo techo que poseía Andrés Díaz desde 1999.

Por último, Jesús Gómez intentará llevarse su tercera medalla consecutiva en 1500 tras los bronces de 2019 y 2021. Este 2023 ha corrido tres veces por debajo de 3:38 y con 3:36.33 presenta la sexta mejor marca del año entre los inscritos del Europeo.

Además de ellos cuatro, otros dos medallistas continentales están en Estambul. Son los cuatrocentistas Manuel Guijarro y Lucas Búa, subcampeones de 4x400 en pista cubierta en Glasgow 2019. La mediofondista catalana Esther Guerrero, vigente campeona de España de 1.500 metros, quiere resarcirse del quinto puesto en Torun hace dos años. Afronta este Europeo tras batir su propio récord de España de la milla con 4:24.92 en Boston (Estados Unidos), logrando de paso la mejor marca española del año en 1500 metros con 4:06.70.

El equipo español acude con una notable nómina de ausencias, como la de los medallistas del último Europeo al aire libre de Múnich (Mariano García en 800, Mohamed Katir en 5.000, Mario García Romo en 1.500 y Asier Martínez en vallas), los tres primeros por decisión propia y el último por lesión de última hora.

España siempre ha subido siempre al podio desde 1985. El mayor botín fue en Madrid 2005 con 12 medallas.