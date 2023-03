El Eldense sigue con paso firme hacia el objetivo soñado del ascenso al fútbol profesional de Segunda División tras vencer por 2-0 a La Nucía en un interesante derbi provincial que se decantó hacia el lado de los locales, no solo en el resultado, sino también en el juego, el dominio y la superioridad que mostró en todo momento, en un partido entre dos alicantinos que la temporada pasada militaban en Segunda RFEF y que se vuelven a ver las caras en condiciones muy distintas a las pasadas.

El conjunto de Fernando Estévez dejó claro, con un gran partido, el motivo por el que lidera la clasificación y confirmó con creces su condición de equipo revelación de la Primera RFEF. Sólo ha encajado tres goles en los últimos cinco partidos (ninguno en los tres últimos), y solo ha perdido uno de los últimos 11 encuentros.

Su última víctima ha sido La Nucía, equipo que llegaba al Nuevo Pepico Amat con la ilusión de dar la sorpresa para alejarse del descenso. Pero se encontró delante a la mejor versión de un Eldense que ya aventaja al segundo, el Castellón, en 7 puntos, a la espera de lo que haga en su visita a Amorebieta, un rival directo en la lucha por el ascenso, en la tarde de este domingo.

Comenzaron los de Elda el partido muy enchufados con transiciones rápidas y un ritmo alto que les llevó a tener su primer acercamiento al área contraria en el primer minuto con una buena jugada por la banda izquierda que terminó con un remate desviado.

La velocidad que imprimía el líder propiciaba que el juego se centrara en la zona defensiva de La Nucía, y que en los primeros tres minutos se contabilizasen dos tiros ante el marco defendido por Ackermann.

Aguantó bien el equipo visitante las envestidas locales y con el paso de los minutos el partido se fue igualando. Sin embargo, sobrepasado el primer cuarto de hora, el líder volvió de nuevo a mostrarse peligroso en ataque y otra vez volvieron los momentos de apuros para la defensa rival. Así llegó la ocasión más clara para el Eldense hasta ese momento, mediante un centro cerrado de Cris Montes que cabeceó Janto Ortuño para que el balón se marchase fuera por muy poco en el momento en el que el partido llegaba a su minuto 18. Un tiempo en el que los locales ya se habían afianzado como claros dominadores.

Venía avisando el equipo de Fernando Estévez de lo que podía ocurrir con su peligro constante, hasta que llegó el gol para hacer justicia a esa mayor intensidad ofensiva. Llegado al minuto 25, apareció Cris Montes para aprovechar una asistencia de Sergio Ortuño y empalmar un tremendo chut desde fuera del área que entró cerca de la escuadra sin que Ackermann pudiese hacer nada para evitarlo. En esos momentos, los locales habían tirado ya hasta seis veces a puerta por ninguna de La Nucía, además de mantener la posesión a su favor.

Pero no fue suficiente el gol de Cris Montes para el líder que mostró una vez más su ambición buscando de forma descarada el segundo gol. Ackermann salvó a su equipo con un paradón en respuesta al remate de Sergio Ortuño en el minuto 37, para tratar de continuar vivo en un partido en el que los locales estaban sometiendo claramente al contrario.

Con la victoria por la mínima del conjunto local se fueron ambos equipos a vestuarios, aunque con la sensación de ser una ventaja muy corta para los méritos del Eldense.

En el descanso, Guille Fernández debió analizar el partido y decidió hacer un doble cambio para tratar de revertir la situación de superioridad que reflejaba el líder. Pero ya en los primeros minutos del segundo periodo se pudo ver que no tuvo el efecto deseado ese movimiento de banquillo. El dominio siguió siendo del líder y las jugadas peligrosas ante el marco de Ackermann se sucedían, hasta que, en uno de los muchos saques de esquina que lanzó el cuadro azulgrana, Juanto Ortuño ampliaba la ventaja al cabecear al segundo palo.

El segundo gol no pilló de sorpresa a nadie. Más bien era algo que todos los aficionados esperaban tal como se estaba desarrollando el partido. El paso de los minutos no afectaba a un líder que lograba mantener el ritmo alto expuesto desde el primer minuto de partido, en detrimento de La Nucía que no encontraba el camino para frenar la superioridad rival. El Eldense controlaba sin ningún tipo de problema el juego y cada vez que tenía posibilidad de intentar ampliar el marcador, trataba de no errar. En el minuto 77 tuvo una de esas opciones con una gran ocasión de Xavi Estacio, pero su disparo se marchó rozando el palo y no pudo hacer subir el tercero al marcador.

La Nucía apenas inquietó la portería defendida por el guardameta local, Guille Vallejo, y cada vez que tenía la ocasión de iniciar una jugada de ataque o de contragolpe, siempre acababa difuminándose cuando llegaba a las inmediaciones del área rival, fruto del buen trabajo defensivo que también hizo un Eldense que rindió a gran altura en todas sus líneas durante los 90 minutos, si conceder el más mínimo error que pudiera aprovechar el conjunto de Guille Fernández.

Tras sumar tres nuevos puntos, los de Estévez viajarán a Cornellà la próxima jornada, donde tratarán de mantener el nivel exhibido ante La Nucía, esta vez ante un rival que ocupa posiciones de media tabla.

FICHA TÉCNICA:

CD ELDENSE: Guille Vallejo, Toni Abad, Álex Martínez, Fernando Pajarero, Cris Montes, Sergio Ortuño (Álex Bernal, 82), Fran Carnicer (Xavi Estacio, 69), Manu Nieto (Cristian López, 82), Carlos Hernández, Pedro Capó (Núñez, 61) y Juanto Ortuño (Mario Soberón, 69).

CF LA NUCÍA: Ackermann, Ángel López (Javi Gómez, 51), Dasquet (Bustillo, 80), Adri León, Eneko, Fer Pina, Juan Delgado (Javi Martín, 69), Ismael (Borjita, 46), Álex Salto, Josema (Josan Romera, 46) y Mariano.

ÁRBITRO: Abraham Domínguez Cervantes. Mostró tarjetas amarillas por el Eldense a Pedro Capó, Miguel Nuñez y Fernando Pajarero, y por La Nucía a Dasquet y Álex Salto.

GOLES: 1-0, minuto 25, Cris Montes. 2-0, minuto 54, Juanto Ortuño.

ESTADIO: Nuevo Pepico Amat.