No fue suficiente el carácter y la garra para frenar a un Burgos muy superior en Alicante que endosó la novena derrota de la temporada a un HLA que desapareció tras el descanso. Tuvo una segunda vida el equipo de Rafa Monclova cuando reaccionó con un parcial de 14-2 en el tercer cuarto a su rival, pero a partir de ese momento el dominio del Burgos fue abrumador especialmente en un último cuarto en el que el Lucentum no compitió en absoluto. Derrota dura en un partido el que de nuevo el mejor fue Gatell con 13 puntos y 10 rebotes. No fue suficiente en un juego interior al que se sumará esta semana el pívot de Bahamas Kadeem Coleby.

El HLA arrancó el encuentro de forma sensacional aunque con el contratiempo de la segunda personal de Matulionis en menos de cuatro minutos que le mandó al banquillo. Blaylock acaparaba la atención ante un Burgos que chocaba con la intensa defensa lucentina aunque un parcial de 0-7 con dos triples consecutivos le ponía por delante. Las fuerzas se igualaban y el Lucentum competía ante un rival de enorme potencial que además llegaba muy reforzado a Alicante. El 19-19 con el que concluyó el primer acto define bien la película de los primeros 10 minutos en los que destacó la aportación ofensiva de Guillem y Blaylock. Kadeem Coleby, refuerzo interior para el HLA Alicante El Lucentum salió al segundo cuarto con fuerza y muy superior al Burgos. Brillante el papel de Berg en todas las facetas así como la capacidad reboteadora del equipo alicantino en los primeros minutos. Dos mates consecutivos de Parrado avisan a a un rival que se encontraba con serios problemas en defensa pero que no se separaba en el marcador e iba a más. Tercera personal de Blaylock y vuelta al banquillo. Era una lucha de poder a poder entre ambos conjuntos con alternativas en el electrónico. El Lucentum se quedó atascado en ataque en los últimos minutos y el Burgos se fue al descanso con su mayor renta en todo el partido (32-37). Le faltó claridad ofensiva al conjunto alicantino en los dos primeros cuartos pero seguía muy dentro del partido frente a un rival de enorme calidad. Cantares de gesta El Burgos endosó un parcial de 0-8 tras varios despistes en el arranque del tercer cuarto que ponía el partido muy cuesta arriba (32-45). Pese al tiempo muerto de Monclova no mejoraba en absoluto la situación (34-51). El intercambio de golpes no ayudaba a los intereses lucentinos y el panorana se fue oscureciendo por momentos (44-61) con una racha impresionante del Burgos. Pero el HLA no arrojó la toalla ni mucho menos y con un parcial de 14-2 en minutos mágicos se volvió a meter en el partido de forma espectacular (58-63). Vida extra y lección de carácter para el Lucentum a falta del último cuarto (58-65). El Burgos apretaba de nuevo en el acto definitivo y ponía las cosas cada vez más difíciles con una ventaja de 17 puntos y mejores sensaciones. No podía el conjunto de Monclova con un rival muy superior que ya no se dejó sorprender como hizo en el tercer cuarto. Los lucentinos estaban completamente fuera del partido pese a los intentos a la desesperada por recortar la diferencia. El último cuarto fue de dominio absoluto del Burgos con una ventaja que se fue ampliando con el paso de los minutos. Derrota clara tras una mala segunda mitad de los lucentinos.