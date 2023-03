El atleta de Onil Jorge Ureña concluyó quinto el heptatlón del Europeo de pista cubierta de Estambul (Turquía), en el que se colgó el oro el francés Kevin Mayer, que sumó su tercer título continental bajo techo tras las victorias en Belgrado 2017 y Torun 2021. Ureña, de 29 años, comenzó su participación en Estambul con dos sextos puestos en los 60 metros y la longitud. Posteriormente, en peso, quedó undécimo, aunque mantuvo la sexta plaza de la general antes de retroceder un puesto con la tercera posición en el salto de altura.

El segundo puesto en los 60 vallas le permitió recuperar la sexta posición de la general. En las dos últimas pruebas, la pértiga y los 1.000 metros, con dos octavos puestos, ascendió una posición en la general hasta concluir quinto con 5.966 puntos.

«Lo he luchado hasta el final. No me he encontrado bien como quería pero lo positivo es que estoy ahí peleando. Estoy contento», dijo Ureña, que en 2019 se proclamó campeón continental bajo techo en Glasgow y dos años después, en 2021, en Torun, fue subcampeón.

El ganador fue el favorito, Kevin Mayer, que ganó los 60 vallas y la pértiga, quedó segundo en peso y tercero en longitud y 60 metros. La plata se la colgó el noruego Sander Skotheim y el bronce el estonio Risto Lillemets.

Por su parte, los atletas españoles Adrián Ben y Adel Mechaal se colgaron oro y plata este domingo en 800 metros y 3.000 del Europeo bajo techo que se está disputando en Estambul, dos medallas de golpe para España en la última jornada de competición.

Ben se proclamó campeón de Europa en una carrera con muchos toques, que salvó para llegar con opciones hasta la última recta, donde arrebató el oro al francés Benjamin Robert por tres milésimas. Poco antes, Mechaal siguió la estela de Jakob Ingebrigtsen para ser subcampeón de Europa de 3.000 metros.

El gran susto

El valenciano Quique Llopis no pudo acabar ayer la final de los 60 metros vallas de los Europeos de pista cubierta de Estambul (Turquía) al sufrir una grave caída que le hizo quedarse tendido en el suelo y ser retirado en camilla por los servicios médicos del recinto.

Nada más caer, el atleta español fue atendido por los médicos, que acudieron a socorrerle tras quedarse inicialmente desplomado en el suelo al golpearse la cabeza. Al paso de unos minutos le subieron a una camilla y le retiraron consciente del recinto para ser atendido por los servicios médicos de la Real Federación Española de Atletismo.

La victoria fue para el suizo Jason Joseph. La plata se la adjudicó el polaco Jakub Szymanski y el bronce el francés Just Kwaou-Mathe.

Por otra parte, el griego Miltiadis Tentoglou retuvo su corona continental de salto de longitud en pista cubierta al sumar en Estambul (Turquía) la tercera victoria consecutiva en un Europeo, tras ganar una final en la que el español Jaime Guerra terminó sexto. Tentoglou inició el concurso con un salto de 8,30 metros que prácticamente le aseguraba el oro, como así fue después, ya que el único atleta que se acercó a esa marca fue el sueco Thobias Montler, que se quedó en 8,19. El bronce fue para el rumano Gabriel Bitan con 8,00.

Con este triunfo, Tentoglou amplía un palmarés que incluye tres oros en Europeos de pista cubierta, dos en Europeos al aire libre y uno en el Mundial de pista cubierta de Belgrado 2022.