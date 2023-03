El triatleta de la UA Roberto Sánchez Mantecón tiene claro que quiere estar en los Juegos Olímpicos de París. El deportista valenciano consiguió un top10 en la primera prueba de las Series Mundiales 2023 de Abu Dhabi, finalizando en una increíble séptima plaza del Campeonato del Mundo y el primer español. Ya se encuentra en el 11º puesto del ránking olímpico, lo cual le daría billete para los Juegos Olímpicos de París de forma provisional.

Sánchez Mantecón realizó una brillante carrera, remontando una diferencia inicial de 30 segundo perdidos en el segmento de natación durante el segmento de ciclismo en el que se situó líder de la prueba en una escapada durante la cuarta vuelta al circuito de Fórmula Uno de Abu Dhabi. En el segmento final de carrera aguantó con los mejores hasta el último kilómetro donde se decidieron las plazas finales, llegando en escasos segundos los primeros diez triatletas. La próxima parada del Campeonato del Mundo será a principio de mayo en Yokohama, donde se disputará la segunda prueba. A ella además de Sánchez, acudirá Xisca Tous, en la prueba femenina, otra triatleta entrenada por Roberto Cejuela y componente del equipo de la UA. La séptima plaza representa su segunda mejor clasificación de siempre en una Serie Mundial. Sólo está por detrás de la histórica medalla de bronce lograda, en noviembre de 2022, en Bermudas. Por el contrario, supera a la 14ª posición de Montreal 2022 y al 15º puesto de Abu Dabi 2021. El deportista del Proyecto FER sigue engrosando su palmarés. Su tarjeta de presentación está, cada vez, más poblada de grandes hitos. Ahora, Sánchez Mantecón entrenará durante un mes en Alicante, su habitual centro de operaciones. Y será a mitad de abril, cuando se desplace a Sierra Nevada para preparar en altura sus dos próximas competiciones: las Series Mundiales de Yokohama, prevista para el 13 de mayo, y de Cagliari, programada para el 27 de mayo.

Más adelante, a finales de junio, llegará la de Montreal. El atleta de Manises acabó sólo por detrás de estrellas como Alex Yee, Vasco Vilaça, Manuel Mesías, y los franceses Vincent Luis, Dorian Coninx y Leon Bergere. Abu Dabi no era un destino desconocido para Roberto Sánchez Mantecón. Según informó la web del Proyecto FER, el triatleta de la UA ha disputado esta Serie Mundial en dos ocasiones. Curiosamente, con suerte dispar. A finales de 2021, protagonizó una de las mejores carreras de su vida y logró una fantástica 15ª plaza. Por contra, en noviembre de 2022, no estuvo tan brillante y ocupó la 45ª plaza, del total de 65 participantes. A diferencia del pasado año, la prueba disputada la pasada semana se desarrolló en distancia esprint y no olímpica.

Y a diferencia del pasado año, y al igual que en 2021, se celebró en el circuito Yas Marina, que alberga carreras del Mundial de Fórmula 1.