El Eldense salvó un punto en el tramo final de partido de penalti, ante un Cornellà que se adelantó en el marcador y frenó al líder en su imagen arrolladora de las últimas jornadas. El 1-1 se puede considerar justo dada la igualdad que reinó durante prácticamente todo el partido, si bien el equipo de Fernando Estévez no mostró la fluidez y ritmo veloz de otros partidos.

Con su empate ante el líder, el Cornellà mantiene su racha positiva de no perder en su estadio desde el mes de noviembre y cerca estuvo de llevarse los tres puntos. Solo habían transcurrido seis minutos de tanteo entre los dos equipos, cuando llegó una ocasión clara para adelantarse en el marcador el conjunto local, aunque la defensa alicantina lo evitó con apuros.

La reacción del líder llegó tres minutos después en su primera llegada con un remate de Carnicer que obligó a Lucas Anacker a lucirse en un espectacular despeje.

La primera mitad destacó por la igualdad entre ambos conjuntos, si bien fue el Eldense el que tuvo más posesión y dominio en momentos puntuales, aunque sin la continuidad de la que acostumbra el conjunto que encabeza la clasificación. Un tiro lejano de Fran Carnicer que se marchó rozando el larguero al filo de la media hora fue el último intento de los alicantinos de romper el empate antes del descanso, mientras que el Cornellà puso el susto ante la portería de Vallejo en el minuto 40.

La segunda parte mantuvo la tónica de la primera, sin un dominador claro y con un Eldense que no llegaba a alcanzar el nivel de encuentros anteriores. El equipo catalán se mostraba muy serio sobre el césped y con las ideas claras de cómo frenar al líder. Un guión que se interpretó a la perfección cuando en el minuto 58 Gil Muntadas hizo una gran jugada personal que terminó con un golazo que ponía el marcador a favor de los locales.

El partido se abrió a raíz de ese instante, dejando la sensación de que podía pasar cualquier cosa y en cualquier momento. Y así ocurrió. Una mano de Moha dentro de su propia área propició un penalti a favor del líder y la expulsión del jugador del Cornellà en el minuto 82. Empató para los de Elda Cristian López, y el conjunto local tuvo que afrontar el resto de partido en inferioridad numérica. Aún así, no arrojó la toalla y siguió buscando el gol de la victoria consciente de que el Eldense no estaba teniendo su mejor día. Pero ya no habría tiempo para más y partido acabaría con reparto de puntos.

No se sintió cómodo el Eldense en muchos momentos del juego, pero la madurez que da el estar tantas jornadas ostentando el liderato, le llevó a salvar la situación y lograr un punto de un encuentro que parecía destinado a perderlo tras el gol logrado por Gil Muntadas.

Los líderes recibirán la próxima jornada a la Real Sociedad B, uno de los rivales directos en la lucha por el primer puesto, por lo que se prevé un partido interesante y emocionante para la afición que se dará cita en el Nuevo Pepico Amat.

FICHA TÉCNICA

UE CORNELLÀ: Lucas Anacker, Gerard, Andreu Hernández, Tavares, Gil Muntadas, Isaac Nana, Kike López (Planas, 77), Blanco, Radru, Fullana (Nahuel, 65) y Mamor (Moha, 65).

CD ELDENSE: Vallejo, Toni Abad, Álex Martínez, Pajarero, Montes (Xavi Estacio, 60), Sergio Ortuño (José Antonio Pardo, 72), Carnicer (Álex Bernal, 60), Nieto, Carlos Hernández, Núñez (Cristian López, 72) y Juanto (Joel Jorquera, 60).

GOLES: 1-0, minuto 58, Gil Muntadas. 1-1, minuto 82, Cristian López de penalti.

ÁRBITRO: Pablo Morales Moreno. Mostró tarjetas amarillas a Moha por el Cornellà y a Xavi Estacio por el Eldense. Expulsó con roja directa a Moha en el minuto 82.

ESTADIO: RCDE Stadium.