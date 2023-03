El atleta fallecido ayer domingo al finalizar su carrera en el Medio Maratón de Elche, Fernando Ayala Collado, era un joven ilicitano de 21 años que fue jugador del Club Balonmano Elche y actualmente era militar en la Academia General del Aire de San Javier.

Militar

Estudiaba para ser aviador. Su sueño era pilotar. Había estudiado en el instituto Nit de l’Alba, donde hoy también han quedado totalmente consternados sus profesores y la gente que lo conocía. Además, había jugado al balonmano en el club ilicitano, que esta mañana emitía en sus redes sociales una nota de pésame en la que decía: “Queremos trasladar nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de Fernando Ayala. Siempre te recordaremos como un deportista que creció dándolo todo por nuestra camiseta. Descansa en paz”.

Fernando Ayala, conocido por sus familiares y amigos como “Ferbu”, llegaba a la prueba con una gran preparación física. No en vano, su tiempo fue excelente. Participó en la categoría Masculina sub'23 y quedó segundo. Lució el dorsal 323, por lo que fue uno de los primeros en apuntarse, ya que rápidamente se agotaron los 3.200 dorsales. Empleó un tiempo oficial de 1.28.02, a una media de 4.10 el kilómetro. Fue toda la carrera a buen ritmo con parciales de 19.09 (en el kilómetro 5), 39.53 (km 10), 1.01.01 (km 15), 1.23.26 (km 20) y llegó a meta con el citado 1.28.02, lo que demuestra que estaba preparado para realizar carreras de esta exigencia.

Alcalde de Elche

El alcalde de Elche, Carlos González, realizaba esta mañana una declaración pública en la que expresaba “nuestra consternación, nuestro dolor, por una circunstancia absolutamente lamentable que ha generado un gran dolor en toda la familia del deporte y en el conjunto de la ciudad. En primer lugar quisiera trasladar nuestro pésame, nuestro afecto y nuestra solidaridad a los familiares de este joven, lamentable fallecido ayer en el transcurso de esta prueba deportiva tan importante para la ciudad”.

El alcalde añadía “en segundo lugar”, que “todo el dispositivo de emergencias se puso a atender al joven de inmediato y también inmediatamente se le trasladó al Hospital General de Elche, donde continuaron todas las maniobras para su reanimación pero tristemente no consiguieron recuperarlo”. Carlos González reconocía que en esta prueba ”hubo más calor del que es habitual en este momento del año, pero siempre dentro de circunstancias climatológicas no extremas, de normalidad. Estamos a expensas de conocer la causa concreta de la muerte, que nos dirá la autopsia. Lamentamos enormemente estos hechos”, concluía. Preguntado por el total de asistencias médicas en la prueba, el alcalde detalló que fueron “cuatro, incluida la del joven tristemente fallecido. Los otros tres se están recuperando en el hospital”.

Hospital General de Elche

Desde el Hospital General de Elche se informaba de que “se han atendido a cuatro personas, una de ellas era el fallecido, otra persona ya ha recibido el alta médica y las otras dos permanecen ingresadas a la espera de su evolución”.

Comunicado oficial de la organización

La Media Maratón de Elche, organizada este año por el Club Atletismo Decatlon Elche y la Concejalía de Deportes, emitía hace unos minutos un comunicado en el que "lamenta profundamente el fallecimiento del joven de 21 años tras cruzar la línea de meta. La prueba se celebró este domingo como estaba previsto, al no haber ningún aviso que indicara lo contrario. Los servicios sanitarios dispuestos actuaron de inmediato. Este domingo hemos tenido que lamentar la pérdida de un joven de 21 años que participaba en la histórica 50ª edición de la Media Maratón Internacional de Elche. El joven cruzó la línea de meta y, una vez allí, se desplomó en el suelo. Los servicios sanitarios, que se encontraban en ese mismo punto, reaccionaron de inmediato y procedieron a atenderle in situ para posteriormente trasladarlo al Hospital General Universitario de Elche. La prueba se celebró tal y como estaba prevista, al no existir ningún aviso por parte de los servicios de emergencias que indicara lo contrario. Las calles de la ciudad de Elche se llenaron de público para celebrar una prueba histórica pues esta es la media maratón con más ediciones. Con más de 30 puntos de animación durante los 21 km de recorrido, la ciudad vivió una fiesta desde primera hora de la mañana. El ganador de la prueba Ben Connor completó el recorrido en un tiempo de 1:05:09 y la meta recibió corredores hasta las 2 horas y 43 minutos, momento en que hizo entrada el grupo de “Los Tractores” que actuó a modo de corredores “escoba”.