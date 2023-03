Tras la última edición del Touch N´Tapas (TNT), disputada en el 2022, la ciudad de Torrevieja acogerá entre los días 17 y 18 de marzo 2023 una nueva edición del campeonato internacional mixto de rugby touch. Participarán 22 equipos internacionales divididos en cuatro categorías: masculina, femenina, seniors y mixta, con más de 300 participantes de 14 nacionalidades distintas de Europa, América y Asia. Representando a diferentes países como España, Argentina, Suiza, Inglaterra, Escocia, Gales, Singapur, Francia, Portugal, Países Bajos, Suecia, Alemania, Bélgica, Malasia y tres equipos representando a la Unión Europea. El evento cuenta con 31 jueces, brindándoles la posibilidad al participar del torneo, de aplicar para subir de nivel de arbitraje, dentro de los Niveles 1, 2 y 3.

Touch N´Tapas (TNT) es un Torneo Internacional de Touch LIVE exprés organizado por el club Sharks Rugby Torrevieja y la promotora On The Seven Events, junto a la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torrevieja, con Diana Box al frente y Pescadors Sports Group, agencia de comunicación. La ceremonia inaugural será el 17 de marzo a las 10:00hs, en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Torrevieja. A lo largo de dos días, los equipos disputarán 12 partidos de 40 minutos, donde habrá dos galardones por categoría.

La copa al primer puesto del torneo Touch N´ Tapas (TNT) llevará el nombre en honor a Eduardo Dolón, actual alcalde de Torrevieja, por su trabajo y predisposición para el desarrollo del evento deportivo Touch Rugby Internacional. Este año también serán distinguidos con medallas los equipos participantes que se destaquen predominando los valores recogidos del rugby: pasión, integridad, respeto, disciplina y solidaridad. Ignacio Inchausti, miembro del torneo y director de Pescadors Sports Group afirma que “este evento posiciona a la ciudad de Torrevieja como principal anfitriona de campeonatos deportivos internacionales en la Comunidad Valenciana, siendo la competición que recibirá más equipos de la categoría senior en la temporada 22-23.” Touch N´ Tapas (TNT) cuenta con los Hoteles Poseidon como principal patrocinador del torneo internacional. Cuyo eslogan publicitario es: “Life Would be Boring Without Rugby, Tapas & Hoteles Poseidon”. Diana Box, Concejala de Deportes y Turismo de la ciudad de Torrevieja, se expreso acerca de la competencia diciendo que “es un privilegio ser pioneros en el desarrollo de este deporte en España, dando visibilidad internacional a nuestra ciudad”.

El objetivo de los organizadores del Touch N´ Tapas (TNT) es generar unión e inclusión a través del deporte, ofreciendo una emocionante competencia para los aficionados y al mismo tiempo la oportunidad de unirse a una gran causa social. Colaborando con la fundación "Reach Out", que brinda ayuda a personas sin hogar en Torrevieja, el torneo no solo recaudará fondos para esta organización, sino que también ofrecerá información para crear conciencia sobre la difícil situación que atraviesan y la necesidad de apoyarlos. Así, los espectadores podrán disfrutar de una competencia deportiva de primer nivel y, al mismo tiempo, hacer una contribución significativa a una causa noble y necesaria. La entrada es gratuita, y la competición se podrá seguir en directo y al completo por el canal de YouTube de On The Seven Events. (LINK: https://www.youtube.com/@onthesevenevents/streams )

Formato de competición Touch Rugby (Rugby sin contacto): es una variante del rugby y el rugby league, cuya característica principal es que no se utilizan placajes, el juego consiste en tocar por debajo de la cintura al rival para recuperar la posición de la pelota. Una nueva rama del rugby, ideal para ser jugado por personas de cualquier edad, sexo y tamaño. Las principales características de este deporte es la sencillez en las reglas, comparadas con las de otras modalidades del rugby (no hay placajes, melees, rucks, y mauls), los requisitos en equipamiento y el contacto son mínimos. Los participantes competirán según las reglas de la 5th Edition FIT, en la cual participan seis jugadores por equipo, con un máximo de ocho cambios, en dos tiempos de veinte minutos. Para recuperar el balón, el equipo contrario debe tocar al rival seis veces y quien anote en más ocasiones, se lleva la victoria.