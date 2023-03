El camino ha sido largo pero ya llega la hora de la verdad para la nueva pareja formada por las alicantinas Liliana Fernández y Paula Soria. Su debut será este viernes en el Challenge de La Paz, en México, y la próxima semana afrontarán la fase previa del Pro Tour Elite 16 de Tepic, también en México. Lili Fernández, de Benidorm, regresa a la competición tras haber sido madre por segunda vez, con nueva pareja, Paula Soria, tras 15 años de trayectoria y éxitos junto a Elsa Baquerizo. Seis veces campeona de España, ha participado en tres juegos olímpicos (Londres, 2012, Río, 2016 y Tokio 2020), además de subcampeona de Europa en 2013, entre otros grandes logros que une a los de su nueva pareja, Paula Soria, una de las grandes promesas del panorama nacional con hitos como subcampeona de Europa sub22 en 2013, Oro satélite en Monpellier en 2014 o, más recientemente medalla de oro de vóley playa de los Juegos Mediterráneo en Tarragona 2018, pentacampeona de España, o sus dos oros en la prueba FIVB World Tour Madrid 2021 y 2022.

Fernández (Benidorm, 36 años) y Soria (Orihuela, 30 años) comenzaron a entrenar el pasado mes de noviembre, cuando la primera se incorporó a los entrenamientos tras ser madre por segunda vez, y van a disputar dos torneos. «Las dos somos jugadoras con experiencia. Aunque nunca hemos jugado juntas, nos conocemos desde hace muchos años. De momento, estos primeros meses han sido satisfactorios. Hay química, hay fluidez, en lo personal y en lo deportivo. Estamos cómodas y a gusto», explicó Fernández a la web del Proyecto FER.

Además, la jugadora valoró que tanto su compañera como su entrenador le están ayudando mucho a la hora de conciliar lo personal con lo deportivo. «No obstante, el momento de la verdad llega ahora con la disputa de los eventos. Somos conscientes de que el inicio va a ser difícil. Lo ideal sería conseguir buenos resultados desde ya, claro, pero lo más normal es que necesitemos un tiempo y paciencia. Lo tenemos asumido», agregó.

Una de las dudas era la respuesta de Fernández tras casi 15 años con Elsa Baquerizo, sobre lo que manifestó que «a veces, cuando me dirijo a Paula, todavía se me escapa el nombre de Elsa. Paula lo entiende perfectamente y se lo toma con humor. Recuerdo que, hace unos meses, me generaba más estrés o más vértigo el cambiar de pareja que tener un segundo hijo… Pero no tenemos mucho tiempo para distracciones».

Sobre su estado de forma, Fernández apuntó que «estoy a un noventa por ciento en lo físico. Hasta hace un mes, todavía me notaba pesada, lenta, sin chispa. Pero, en pocas semanas, he mejorado sensiblemente. Estoy más rápida, más explosiva, con más fuerza en los saltos».

Ambas jugadoras van a mantener los roles que han ejercido en etapas anteriores. Fernández seguirá ocupando el lado izquierdo y actuará como bloqueadora y Soria estará en el lado derecho como defensora, lo que ambas señalaron que es una ventaja y les está permitiendo que la adaptación sea más rápida.

Las dos deportistas FER subrayaron las cualidades de su compañera. Soria dijo que «de Liliana, siempre me han impactado sus condiciones físicas, su potencia, su fuerza, su salto, a pesar de no ser muy alta» mientras que Fernández dijo que «de Paula, siempre me ha gustado su espíritu, su competitividad, su autoexigencia. Nunca se rinde. Además, tiene muy buena lectura del juego».

Soria también comentó sobre el fuerte carácter y personalidad de las dos que es un aspecto bueno si se sabe gestionar y afirmó que está convencida de que lo sabrán gestionar a la perfección porque ya tienen mucha experiencia y las dos quieren lo mismo: ganar y estar en los Juegos de París. Comienza la hora de la verdad para ellas.