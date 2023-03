Enríquez Negreira compareció en octubre de 2021 ante Hacienda durante la inspección fiscal que se realizó sobre sus sociedades Dasnil y Nilsad, para justificar las facturas y el cobro que recibió del club azulgrana. El testimonio, que ha hecho público El País, confirma las diferentes filtraciones que se han conocido hasta ahora sobre los servicios que prestaba el exárbitro, por el que cobró casi siete millones de euros del club culé.

Negreira declaró, sobre sus servicios, que consistían en "ir a ver los partidos, personalmente o a través de compañeros ex árbitros, y estar informado de por qué se habían tomado decisiones. El FC Barcelona consideraba que se perjudicaba al equipo y se favorecía a otros equipos. Esto es una hipótesis personal, nadie me lo ha dicho directamente. Mi obligación era dar mi opinión sobre los partidos en cuanto al arbitraje y los jugadores. Asesoramiento técnico. Lo que el FC Barcelona quería era asegurarse que no se tomaban decisiones en contra del club, que todo fuera neutral”, precisó.