Punto muy valioso para La Nucía en su lucha por la permanencia tras jugar los últimos 20 minutos con un jugador menos por expulsión de Kevin. El empate tiene un sabor positivo porque se pudo perder aunque al mismo tiempo supone llevar un mes sin conseguir la victoria. La Nucía tiene un partido pendiente con el Amorebieta, con lo que faltan once partidos para terminar la temporada.

Cazar algo de aire tras la derrota en Elda era la urgencia de una Nucía que necesitaba puntuar para huir de la zona caliente, si bien la salida a Murcia no parecía ser el escenario más propicio para ello. Los de Guille Fernández pusieron aliciente en los primeros minutos del encuentro y fueron descarados en busca del área pimentonera.

Josema puso para los alicantinos las primeras llegadas con un balón a manos de Joao y un primer golpeo que le hizo intervenir. El primer cuarto de hora lo despachó La Nucía con buenas sensaciones, pero precavido ante un Real Murcia que empezó a engrasar la maquinaria en busca del área de Ackerman. Los granas avisaron con un primer disparo lejano que Armando ejecutó desde unos treinta metros y al que el meta dio resolución. El balón lo jugaron con mayor decisión los locales, que apostaron por un ritmo más alto en busca del área de Ackerman. La ocasión más certera de los locales la expuso a siete minutos para el descanso cuando trenzaron una acción que Armando de nuevo, el más incisivo de cara a puerta, estrelló en el poste nuciero. La primera mitad bajó el telón con una Nucía que saltó con ímpetu a la Nueva Condomina y que vio cómo el paso de los minutos llevaba a los locales a llevar el peso del encuentro, sosteniendo bien atrás a los arietes locales que no tuvieron atino de cara a portería. En la reanudación el Real Murcia quiso imponer algo más de presencia sobre el área de Ackerman y no dudo en intentar ir hacia ella. Primero la merodeó en una falta lateral que botó Pedro León a manos del meta nuciero y después a balón parado un disparo que conectó Dani Romero. Los de Mario Simón buscaban con ahínco abrir el marcador, pero La Nucía resistía y solo permitía que a balón parado los locales llevasen peligro, si bien Loren disparó cerca del larguero. Ejercicio de resistencia defensiva mostraba una Nucía que no encontraba la manera en ataque de replicar a los locales y que vio cómo se complicaba la situación cuando a quince minutos para el final Kevin Toner vio la segunda amarilla. Quedaba tiempo por delante aún para que La Nucía rascase algo de botín y multiplicaron atrás esfuerzos sabedores que la urgencia del Real Murcia ante un Enrique Roca que apretaba aún le iba a traer trabajo defensivo. Los de Mario Simón, a la desesperada, tuvieron primero una ocasión de peligro en las botas de Pedro León, pero este mandó su remate fuera.

La prolongación de cinco minutos ya fue un quiero y no puedo de los locales que finalmente sumaron un punto y se mostraron impotentes a la hora de perforar la portería de una Nucía que sumó un punto cargado de moral que deben hacer bueno la próxima semana en casa ante un rival de zona de descenso, la UD Logroñés. El punto se dio por bueno tras jugar con diez el último tramo del encuentro.