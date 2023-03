Puede que no suene a gran éxito quedar clasificado en octava posición en el Campeonato de España S18 masculino 2023 de Golf. Pero si lo consigue un chaval de 14 años, firmando además la mejor tarjeta de la semana con 64 golpes (siete bajo par), la cosa cambia. Eso es lo que ha logrado Raúl Gómez. El jugador de la Nucía y perteneciente al Benidorm Club de Golf, entró en el cuadro de honor del Nacional Juvenil ya que fue el primer cadete clasificado.

El alicantino, primer clasificado de los diez jugadores de la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana que acudieron a la cita disputada en el Club Zaudín Golf (Sevilla), acabó el Campeonato de España S18 en octava plaza con 74-74-64-75 Total 287 (+3). Fue, sin duda, uno de los nombres de la semana gracias a una vuelta espectacular. El nuciero firmó dos birdies en la primera mitad de su partido, concretamente en los hoyos 12 y 14, ya que empezó por el hoyo 10, pero lo mejor llegaría en la segunda mitad con dos birdies más en los hoyos 2 y 4 ,y una racha final de tres birdies del 7 al 9. Y todo ello, además, sin ningún bogey. El de la FGCV empataba así su récord personal en competición oficial.

Raúl Gómez protagonizó una lucha preciosa por el trofeo al mejor golfista Cadete (Sub 16) con el aragonés Iván Enguita. Ambos acabaron con +3 al total, pero el alicantino acabó por delante merced al criterio de los mejores 36 últimos hoyos. En este Nacional juvenil, prueba valedera para el Ranking Mundial Amateur (WAGR) y para los Rankings Nacionales Sub 18 y Cadete, el triunfo final fue para Álvaro Pastor. El jugador madrileño se proclamó nuevo campeón de España Sub 18 Masculino.

Tras Raúl Gómez, no hay que bajar mucho la vista en la tabla para advertir en ella a otro de los jugadores de la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana, Santiago Juesas. Con un 74 avanzaba dos puestos y finalizaba en la 23ª plaza. No acaba ahí el buen hacer de los deportistas de la FGCV en Sevilla. Ramón Izquierdo, que no producía el mejor de los comienzos (80), se desquitaba de toda mala sensación durante los tres días restantes acumulando un total de +3 en 54 hoyos. Con registros de 80, 73, 71 y 72, finaliza 29º empatado (PAR 71). Quien también ganaba posiciones era Francisco Gavilán quien con un 73 el último día, avanza trece puestos y es 41º compartido junto con Pedro Betoret. Ya en la 56ª plaza, Jorge de la Concepción y Marc Quintana.

La historia reciente de este Campeonato de España Sub 18 Masculino ha dejado momentos fantásticos de golf que han servido para anticipar lo que estaba por llegar. Así, en los últimos doce años se han registrado dobletes de Jon Rahm (2010 y 2012) y de Alejandro del Rey (2015 y 2016). El año pasado la victoria fue para Jorge Hao, que se recuperó de un inicio gris en el Club de Golf Barcelona (75 golpes) con una maravillosa reacción en la tercera jornada (66) que le permitió superar al propio Marcel Fonseca, segundo clasificado.