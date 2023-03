Luis de la Fuente, seleccionador español, mostró un gran entusiasmo a las puertas de su debut en el partido ante Noruega que da inicio a la fase de clasificación para la Eurocopa del 2024.

El técnico elogió a sus futbolistas y recalcó que “me emociona la mirada de los jugadores, están metidos en el papel y sé que no me voy a equivocar en la alineación. Son muy buenos".

De la Fuente no quiso entrar en el debste sobre su plan de juego distinto al de Luis Enrique y comentó que "me gusta tener alternativas para solucionar los problemas que nos genen los rivales. No sé si plan B o C. Tenemos una generación de futbolistas fantásticas".

Su concepto futbolístico quedó muy nítido: "La idea está clara, jugar con balón y atacar”. En este sentido, habló de Gavi y destacó que "es muy versátil tiene muchas posibilidades. Puede jugar de 8, de 10 o en su club en la banda izquierda. No hay ninguna situación de conflicto. La mayoría tienen una gran versatilidad. No soy rehén de algún sistema". También acllaró que se había cerrado totalmente la herida por su pique con Ceballos en el clásico.

Ansu Fati y Ferran Torres

De dos ausencias destacadas como Ansu Fati y Ferran Torres matizó que "son muy buenos, susceptibles de ser llamados. Les diría que trabajen más duro, por el bien suyo, que contamos con ellos y son muy importantes para el futuro del fútbol español".

En cuanto a los porteros, no desveló si Kepa será titular, aunque explicó que "mi primera idea para un portero es que pare. Aunque también para desarrollar idea de juego, tener salida con los pies enriquece.

Sincero con Haaland

Sobre la ausencia de Haaland no fue hipócrita y tras señalar que las lesiones "son la parte amarga del fútbol", añadió con bueno humor "que si digo que me gustaría ver a Haaland y me crees, mentimos los dos”.

A nivel personal dijo estar "encantado de estar en la selección. La sensación es incomparable. Lo llevo con naturalidad, lo llevo haciendo toda mi vida, aunque solo hay que ver la repercusión que tiene este cargo. Tengo la misma actitud, no tengo estrés. Estoy igual que hace diez días o tres meses cuando no era seleccionador. Siempre he tenido responsabilidad”.

De la Fuente también justificó su decisión de nombrar un cuarto capitán, Mikel Oyarzabal: "He seguido el mismo protocolo para la capitanía. Me gusta tener a alguien que puede ser buen capitán. No se impuso nada, el equipo estuvo encantado. El liderazgo no se regala, el toque de líder se ve en seguida”.