Una de las historias militares más increíbles que nos han dejado las guerras europeas (que no han sido pocas…) sucedió en un remoto lugar de los Alpes, en el valle del Rin, precisamente en un territorio que suele mantenerse neutral en caso de conflicto bélico. Hablamos del Principado de Liechtenstein, el sexto país más pequeño del mundo, donde apenas viven cuarenta mil personas. En 1866, los liechtensteinianos fueron a combatir en la guerra austro-prusiana. Su misión consistía en defender el paso de Brennero, un estratégico paso de montaña entre Italia y Austria. Era un trabajo relativamente tranquilo en una guerra que duró apenas siete semanas. La leyenda dice que el ejército de Liechtenstein no solo no perdió ni un hombre en combate, sino que marcharon a la guerra 80 soldados… ¡y regresaron 81! ¿Cómo es esto posible? Parece que en el idílico paraje alpino, entre cervezas y vinos para matar el tiempo de las guardias, un soldado austriaco o italiano se les unió con la idea de empezar una nueva vida en otro país. No me digan que no es una historia curiosa: mandas 80 hombres a la guerra y regresan 81. Ojalá todas las guerras fueran así.

En nuestra batalla particular de la LEB Oro, este fin de semana nuestros muchachos tienen expedición a Madrid. Después de vencer al tercer clasificado de la liga, que ahora ha caído al sexto puesto, se enfrentan el domingo a Movistar Estudiantes, uno de los favoritos al ascenso que, sin embargo, acumula tres derrotas consecutivas. El Wizink Center apretará con todas sus fuerzas para mantener a los colegiales en puestos de playoff, mientras que el HLA Alicante peleará por demostrar que los buenos números de Matulionis, la solvencia de Arcos, la puntería de Blaylock, la eficacia de Rakocevic y la fiabilidad de Gatell no fueron un espejismo en el triunfo contra Lleida. Una oportunidad de oro para que el recién fichado Kadeem Coleby se afiance en los sistemas de juego de Monclova. No estarán solos en dicha contienda: la afición lucentina hará sentir su aliento en el coso estudiantil. No sé si en el recuento final, entre jugadores y desplazados para animar, serán ochenta soldados los que mandemos a combatir al fortín de Estudiantes. Pero sí sé que, como en la leyenda del ejército de Liechtenstein, si regresan 81 será porque traigan la ansiada victoria bajo el brazo.