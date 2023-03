Un penalti marcado por Barbero en los primeros minutos de partido dio la victoria al Atlético Osasuna B frente a un Alcoyano que no tuvo su día y al que no le salió nada de lo que intentó para evitar una derrota que al final resultó inevitable.

En un partido disputado, igualado en muchos momentos, y dominado en cuanto a posesión por los de Alcoy, el resultado se decantó a favor del equipo que tuvo más fortuna en momentos puntuales y que supo defender y llevar el juego al ritmo que le convenía con el marcador a favor. De nada sirvió que en la segunda parte los visitantes dieran un paso más en asumir riesgos que no tuvieron sus frutos.

No comenzó nada bien el partido para el equipo de Vicente Parras, apenas habían transcurrido cinco minutos cuando el árbitro señaló penalti a favor del conjunto local por un empujón dentro del área de Lillo a Iker Benito en una de las primes jugadas del choque. Fue Iván Barbero quien puso el 1-0 desde los once metros, con un lanzamiento ajustado al palo.

El gol llegó antes de que ninguno de los equipos tuviera tiempo de mostrar sus cartas. A raíz de ese instante, fue el filial rojillo el que comenzó a llegar con más peligro al área contraria, sobre todo por la banda de Iker Benito. La seriedad defensiva del Alcoyano evitaba que esas acciones se convirtiesen en ocasiones de gol, pero todavía estaba por llegar el primer gran susto para los locales. Fue a balón parado en el minuto 23, cuando le fue anulado un gol al Alcoyano en un saque de esquina por fuera de juego. El partido comenzó a igualarse rondando la media hora, cuando Alcaina, en un buen remate de cabeza, envió el balón fuera por muy poco. Y en el último instante del primer tiempo, Raúl tuvo la oportunidad de empatar con un cabezazo a centro de Agüero que se marchó rozando el palo. Con ese aviso que los Parras dieron ante el marco de Yoel, terminó la primera parte.

En la reanudación, el Alcoyano mostró una disposición más valiente, con las líneas bastante más adelantadas, en una clara intención de buscar el empate. Sin embargo, la primera jugada de gol tras el descanso, fue favorable a los rojillos, gracias a una jugada individual de Iker Benito que terminó en un disparo que desvió Stopajnik en el minuto 50. También el guardameta alcoyano fue protagonista en un libre directo lanzado por Barbero en el minuto 72, al despejar de nuevo el balón en otra ocasión de los locales.

La decisión de asumir riesgos no estaba dando sus frutos a un Alcoyano que parecía no salirle nada bien. Lo intentó Alcaina a los 79 minutos, pero su remate se marchó fuera. El Osasuna B tenía el partido controlado, y sin dominar ni tener la posesión, que correspondía a los de Parras, se sentía cómo en el terreno de juego y no pasaba apuros ni dificultades para mantener su corta ventaja. Los últimos minutos fueron de posesión absoluta para los de Alcoy, ante un rival que renunció por completo al balón para dedicarse a defender el resultado. No fue capaz en todo ese tiempo el equipo de «la moral» de generar ocasiones de gol en todo ese tiempo y no pudo evitar la derrota.

En la próxima jornada, el Alcoyano recibe al Amorebieta en un complicado partido ante uno de los aspirantes al ascenso.