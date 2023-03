A sus 17 años, pasado domingo, en el circuito de Portimao, consiguió su primera victoria en el Mundial de motociclismo. Se ha puesto líder de su categoría y quiere mantenerlo hasta final del campeonato para proclamarse campeón del mundo.

Su pasión por las motos le viene de familia y se la inculcó su padre. Dani Holgado Miralles (San Vicente del Raspeig, 27 de abril, 2005) ha cumplido uno de los grandes sueños que tenía desde niño. Ganar una prueba del Mundial de Motociclismo no está al alcance de muchos. Ya es un privilegiado.

En agosto del año pasado logró su primera «pole» en Austria y solo un mes después, en el circuito de Motorland, en el Gran Premio de Aragón, consiguió su primer podio. Los especialistas del mundo del motor le apuntan como una de las grandes figuras del futuro. Esta temporada ha comenzado muy fuerte y en la primera carrera del campeonato ha subido a lo más alto del podio. Pero no se conforma. Quiere más y su sueño es alzarse con el título de campeón del mundo.

Apenas ha podido celebrarlo. Volvió de Lisboa a Madrid y ayer cogió un avión hacia Argentina, donde este fin de semana se disputa la segunda prueba del Mundial. Luego se trasladará a Estados Unidos y su regresó a Europa será en el Gran Premio de España, en Jerez de la Frontera. Allí sí que estará su familia para alentarle y espera llegar líder. En su San Vicente del Raspeig natal también le esperan para celebrar su primer gran éxito de los muchos que espera conseguir.

El viernes hizo el mejor tiempo en los entrenamiento libres del Gran Premio de Portugal, pero el sábado, en los oficiales, terminó el puesto once. Tuvo que salir desde la segunda línea de salida. ¿Esperaba conseguir la victoria?

Preveíamos poder luchar por la victoria, porque éramos los que mejor ritmo de carrera habíamos mostrado durante los entrenamientos. Por eso, sí que pensábamos en conseguir el triunfo. Y, al final, con mucho esfuerzo, en la última vuelta, lo pudimos lograr.

¿Cómo fue la carrera?

Fue una típica carrera de Moto-3. Como suele ser habitual se formó un grupo cerrado y amplio y resultó complicado. Las condiciones fueron muy duras, sobre todo por el viento, pero estuvimos delante, liderando la prueba, el mayor número de vueltas posible y, al final, pudimos conseguir el triunfo.

¿Qué pasó al final de la carrera? ¿Se llevó un buen susto cuando el australiano Joel Kelso le atropelló?

El incidente de final de la carrera con Kelso, fue un error suyo, al quedarse entretenido, quitándose el «Tear-Off» (pegatina) de la visera del casco. Yo, al cruzar la meta, miré hacia atrás y vi al resto de pilotos alejados. Por eso empecé a celebrar la victoria. En ese momento, me golpeó por detrás. Me llevé un buen susto, pero, afortunadamente, no tengo ninguna lesión, aunque creo que él sí que se fracturó el tobillo.

¿Espera que la victoria de Portugal sea la primera de muchas?

Es obvio que deseo que sea la primera victoria de muchas. Por eso la celebré con mucha euforia e ilusión. Era algo que había soñado durante muchos años, desde niño. Veía las carreras por televisión y quería estar donde estaban mis ídolos. Y ahora, gracias a mucho trabajo y a mucho esfuerzo, ya lo estoy.

El año pasado no pudo disputar las tres primeras carreras del Mundial por una fractura de tibia. Incluso, le tenían que subir y bajar con la moto. Aún así, logró la primera pole en Austria y un mes más tarde su primer podio en Aragón. Sin embargo, este año, a las primeras de cambio, ha llegado la victoria...

Esta temporada la he comenzado sin lesiones, no como la anterior en la que me fracturé la tibia a una semana del comienzo del campeonato. Ahora estoy más preparado y, aunque también me hice daño en una mano al principio de año, durante el periodo de entrenamientos, he llegado preparado al comienzo de este Mundial.

¿Cuáles son sus próximos objetivos en los grandes premios de Argentina y de Estados Unidos?

Los objetivos para las carreras de Argentina y Estados Unidos está claros. Me tengo que centrar en continuar trabajando en la misma línea. A pesar de haber comenzado el Campeonato del Mundo con un triunfo, hay que tener los pies en el suelo, tengo que disfrutar el momento y salir en cada carrera a disfrutar y aceptar los resultados que vengan. Sé que, si lo hago bien, puede continuar estando delante.

¿Se puede soñar con el título Mundial?

Claro que sueño con el campeonato del mundo de Moto-. Es un objetivo que quiero y que lo tengo en mente, porque yo estoy aquí para ganar.

¿Quiénes considera que van a ser sus principales rivales en la lucha por el título?

No tengo un rival concreto. Hay muchos y cuento con enfrentarme a todos. Unos estarán más fuertes en unas carreras y en otras lo estarán otros. Lo importante es que mantenga una regularidad estando delante.